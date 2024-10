Externí autor 5. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Skvělý český herec Ondřej Vetchý (62) doslova nesnáší bulvár a patří k umělcům, kteří si své soukromí extrémně střeží. Byl dohromady dvakrát ženatý. S druhou manželkou Irenou má dceru a syna. Jak vypadá jeho žena, kterou někteří považovali za milenku?

Žádné sociální sítě

Herec Ondřej Vetchý patří mezi známé české osobnosti, které se s médii baví zcela výjimečně. Své soukromí si bedlivě střeží a o rodině prakticky nemluví. Nemá rád bulvár a odmítá být středem pozornosti. V Česku je považovaný za jednoho z nejtalentovanějších herců. Na svůj věk 62 let vypadá naprosto perfektně.

O Vetchém je známo, že dává přednost zdravému životnímu stylu a jeho vypracovanou postavu by mu mohli závidět někteří o dvacet let mladší muži. Zatímco ostatní české celebrity jsou aktivní na sociálních sítích, tak Ondřej je pověstný tím, že tomuto digitálnímu světu neholduje. Nemá Instagram ani žádnou jinou populární síť.

Z prvního manželství má dceru Veroniku, která se narodila v roce 1983. Podruhé si vzal psycholožku Irenu, se kterou má dceru Rebeku a syna Arona. Jeho děti zdědily herecký talent a pomalu jdou ve šlépějích úspěšného otce. Aron se postavil před kameru s otcem ve filmu Ženy v běhu, kde hrál příznačně jeho syna.

„Ondra si ho řídil sám. Je to velezkušený herec a sám je učitelem na DAMU, takže s herci umí pracovat. Moc jsem mu do toho nezasahoval, ulehčil mi tím práci. Fungovalo nám to, myslím, skvěle," řekl režisér filmu Martin Horský. Dcera Rebeka se zase pro změnu objevila v komedii Pohádky pro Emu.

Manželka se straní veřejnosti

Manželka Irena je na tom povahově jako její manžel. Nevyhledává pozornost médii a spíše se straní. Navíc není ani z uměleckého oboru. Ondřeje na společenské akce doprovází výjimečně a spíše se věnuje své profesi psycholožky. Vystudovala speciální pedagogiku a psychologii.

Dlouhou pracovala ve školství s dětmi. Postupem času se rozhodla, že si doplní vzdělání a kvalifikovala se navíc na psychoterapeutku. „Žádný perfektní partner ani vztah neexistuje. Je to o schopnosti vést dialog. Vzájemně a opakovaně hledat cesty k sobě. To ovšem předpokládá sebepřijetí. Pokud jsem schopen akceptovat sebe sama včetně své vlastní nedokonalosti, jsem pak schopen být tolerantní i k chybám druhých," nechala se slyšet.

Půvabná plavovláska, která učarovala známému herci, to neměla v životě vždy úplně jednoduché. Maminka Ireny trpěla psychickými problémy a z toho důvodu se také rozhodla, že půjde studovat psychologii. Irena Vetchá je elegantní a sofistikovaná dáma, která je navíc velmi inteligentní.

„Viděla jsem, jak jí nemoc mění a jak ovlivňuje vztahy a dění v rodině. Už jako dítě jsem si ráda povídala s ní i s jinými pacienty, když jsem ji chodila navštěvovat. Na kuřárně v psychiatrické léčebně se vedly hrozně zajímavé debaty. Vlastně zajímavější než ty, které se tehdy v totalitě v 80. letech vedly venku. Způsob přemýšlení některých pacientů mi přišel svobodný, originální. Snažila jsem se jim porozumět, jak se cítí, co je trápí. A nějak mi to asi zůstalo," přiznala v minulosti.

Vysoudil na bulváru 700 tisíc

V roce 2015 dokázal Ondřej Vetchý uspět s žalobou na týdeník Spy. Ten totiž uvedl, že se herec před lety objevil na předávání cen Českého lva s milenkou. Pravda byla ale taková, že se jednalo o jeho manželku Irenu. Podařilo se mu vysoudit neuvěřitelných 700 tisíc korun.

Každý z manželů požadoval půl milionu korun a soud nakonec přiřkl Vetchému 500 tisíc a jeho manželce 200 tisíc. „Jsem spokojen. Boj to byl dlouhý a jsme unavení. Nesnažili se realitu interpretovat bulvárním způsobem, ale likvidačním. V tom článku o mně není nitka dobrého." uzavřel tehdy Vetchý pro iDnes.cz.

Zdroje: CNN Prima News, iDnes.cz