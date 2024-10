Externí autor 22. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

O manželce herce a baviče Petra Rychlého se říká, že je to paní Columbová. Ve společnosti se skutečně příliš často neobjevuje, na druhém přenosu StarDance ale udělala výjimku a svého muže doprovodila. A dobře udělala, společně jim to totiž velmi slušelo.

Petr Rychlý je momentálně ženatý již podruhé. Jeho první manželka, Pavla Rychlá, byla také herečkou. Spolu mají dva dospělé syny. Ondřej se věnuje herectví a režii, zatímco jeho bratr Matěj je reportér televizní stanice Prima CNN. V roce 2004 se ale pár rozešel.

Za svou druhou ženu poté Petr Rychlý pojal Janu Pospíšilovou, která je bývalou tenistkou. K oltáři spolu šli v roce 2006 a spolu s manželkou získal herec také malou dceru Denisu.

„Denisu jsem vyženil a poznal, když jí byly čtyři roky, takže pro mě je dcerou,” popsal v pořadu Show Jana Krause Rychlý.

Manželka mu zachránila život

S druhou manželkou pak má ještě společného syna Petra, který je zatím studentem gymnázia. Se všemi čtyřmi potomky má přitom umělec velmi pěkný vztah a užívá si také to, že je již několikanásobným dědečkem.

Své sympatické manželce Janě vděčí Petr Rychlý za mnohé. Kromě toho, že mu již roky věrně stojí po boku a prožívá s ním radosti i strasti, dokonce i za záchranu holého života.

Když totiž herec slavil své sedmapadesáté narozeniny, pocítil první příznaky problémů se srdcem. Ty ale dva měsíce přehlížel, což mělo pro něho velmi vážné následky. Kdyby si Jana Rychlá včas nevšimla, že něco není v pořádku, mohla dnes již být vdovou.

Dostal infarkt

Byl hodně unavený, ani nevstal z postele. Měl šílené kruhy pod očima. V neděli jsem mu řekla, že už musí někam jít, ale on nechtěl otravovat doktory. Nakonec jsme spolu odjeli a bylo to dobře. Pan doktor říkal, že druhý den by už nemusel přijet,” prozradila Jana Rychlá v pořadu 13. Komnata.

Diagnóza byla děsivá, jednalo se totiž o infarkt. Jak mu prozradili v nemocnici, příčinou v jeho případě nejspíš bylo přepracování a stres.

„Lékaři mi řekli, že mě tam nahoře musí mít rádi, že jsem přijel za pět vteřin dvanáct,” přiznal otevřeně Petr Rychlý.

S krásnou Janou vyrazil na StarDance

Po boku Jany si Petr Rychlý o víkendu vyrazil na přenos druhého kola populární show StarDance. Oba dva měli skvělou náladu a bylo vidět, že si užívají nejen zábavu na soutěži, ale také společnost jeden druhého.

Do publika se vydali podpořit Rychlého hereckou kolegyni Janu Paulovou, která je historicky nejstarší účastnicí české StarDance. Rozhodně ale nepatří do starého železa, jak ukázala.

Ve slušivých rudých šatech totiž Jana Paulová předvedla vynikající výkon a její energii by jí mohly závidět i leckteré mladší ročníky.

Zdroje: Extra.cz , Prima Ženy , Blesk.cz