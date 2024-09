Externí autor 30. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Vojta Kotek (36) patří mezi naše nejtalentovanější a nejcharismatičtější herce. Většina lidí si ho pamatuje z legendární komedie Snowboarďáci. V současnosti je šťastným otcem a láska s jeho manželkou Radanou mu jen kvete. Jak vypadá osudová žena herce?

Holky mu přebíral Kryštof Hádek

Vojta Kotek je úspěšný herec a režisér, který je pověstný svým charismatem. Během natáčení legendární komedie Snowboarďáci rozhodně neměl o něžné pohlaví nouzi a děvčata po něm šílela. Přesto měl jistou dobu velkou smůlu v lásce. Dvě z jeho dívek mu přebral herecký kolega Kryštof Hádek.

Před lety byla jeho velkou láskou Tereza Ramba. Kotek byl do ní zamilovaný až po uši a plánoval s ní velkou budoucnost. Vydrželi spolu dva roky, ale pak přišel celkem nečekaný rozchod ze strany Ramby. Zamilovala se totiž do herce Kryštofa Hádka a dala mu přednost před Vojtou Kotkem. S odstupem času se staré rány zahojily a Terezu s Vojtou pojí velké přátelství.

Následně začal randit s herečkou a muzikantkou Berenikou Kohoutovou, ale i ta dala nakonec přednost Hádkovi. Kotek vůči němu ale nikdy necítil žádnou zášť. „Potom, co jsou se mnou spokojený a já jsem na ně hodný, chtějí zřejmě nějaký dryáčnický zážitek. Chtějí adrenalin. Se mnou je to asi trochu nuda, kdežto s Kryštofem je zábava. Třeba Terezka říkala, že když spolu začali bydlet, tak prvních asi šest měsíců nebyl schopen koupit žárovky, tak měli celou dobu čelovky. Takové dobrodružství se mnou nezažije," řekl s úsměvem pro v show Jana Krause.

Vojta Kotek se dostal do povědomí lidí díky své roli v seriálu TV Nova Pojišťovna štěstí. Následně si zahrál v několika dalších filmech, především komediích. Sám ale přiznává, že soužití s ním není úplně jednoduché. „Byly doby, kdy jsem to řešil dost intenzivně. Vztahy jsou mé slabé místo. Ty se mi prostě nedaří. Mám pocit, že je se mnou těžké vydržet,“ prozradil.

Štěstí našel po boku půvabné Radany

V červnu roku 2022 se Vojta Kotek oženil. Vzal si za manželku půvabnou Radanu, se kterou randil zhruba rok. I přesto, že Vojta dokáže působit jako šoumen, své soukromí si bedlivě střeží. Poprvé se společně bok po boku ukázali na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2021.

O rok později se konala veselka nedaleko Orlíku. Pozvali několik přátel a obřad se konal v kruhu rodinném. Kuriózní bylo, že hosté dorazili v historických autech. V té době byl herec ještě poměrně skeptický, co se týče založení rodiny.

„Ne že by to se mnou vůbec nic nedělalo. Je to složitější. Jsem strašně rád, když to lidi okolo mě prožívají, ale vidím, že je to vždycky zastihne v čase, kdy jsou na rodinu a rodičovství ready se vším všudy. A intuitivně cítím, že i mně se to stane ve chvíli, kdy to bude to vončo,“ řekl tehdy pro iDnes.cz.

Už ve chvíli, kdy si bral krásnou Radanu, měl jasno v tom, že když se stane otcem, dá tomu naprosto vše. „A ve chvíli, kdy budu mít rodinu, jsem připravený si to opravdu užít a vychutnat. Všechno přehodnotím a udělám si čas, protože to je něco, co se neopakuje. A nebude to zase tak těžké. Práce mě baví, ale doba, kdy byla mou absolutní prioritou, je pryč. Mě zajímá hlavně život jako takový a moje rodina bude určitě mnohem silnější zážitek než cokoli, co bych mohl zažít před kamerou," dodal.

Kotek byl u porodu

V říjnu 2022 sympatická plavovláska Radana přivedla na svět syna. "Hubert I. Šman Kotek. Je tu s námi! Vítej synáčku! Milujeme tě," napsal na Instagram pyšný otec. Herec se již před termínem nechal slyšet, že chce být u porodu. Vtipný byl rozhodně výběr jména, ve kterém měl sice Vojta jasno, ale nakonec to neprošlo.

„Se jménem je to trošku složitější. Já jsem si totiž vždycky v kruhu přátel dělal trochu legraci, že jestli někdy budu mít syna, tak bych chtěl, aby se jmenoval Ježíš. Ono to zní ambiciózně, ale když si k tomu řeknete to příjmení, tak z toho vyleze ten vtip," řekl Kotek pro iDnes.cz.

Manželka Radana měla pochopitelně jako prvorodička z příchodu vytouženého děťátka na svět strach. Vojta jí byl ale velkou oporou. „Chci být stoprocentně u porodu, takže jestli mě vyvolají z placu z natáčení, půjdu. Už jsem všem řekl, že ve chvíli, kdy se něco bude dít, tak odcházím a nevím, kdy se vrátím," řekl odhodlaně. V současné době si užívají rodičovských strastí, ale i slastí a jsou velmi šťastní.

