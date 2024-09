Externí autor 5. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Libor Bouček (43) patří mezi naše nejlepší a nejvyhledávanější moderátory. V profesním životě se mu neskutečně daří. Co se týče jeho soukromého života, tam to bylo jak na houpačce. Dlouhou dobu nemohl natrefit na tu pravou. Podívejme se na tři jeho manželky. Která se vám líbí nejvíc?

První manželství ztroskotalo po několika měsících

Libor Bouček je profesionál každým coulem. Postupem času se vypracoval na jednoho z nejlépe placených moderátorů Česka a konkurovat mu může snad jen Leoš Mareš. Do roku 2020 byl moderátorem Evropy 2 a chvíli moderoval pořad Nový den na Prima CNN News. Kromě toho se také věnuje dabingu nebo moderoval na Frekvenci1. V osobním životě to měl ale mnohem složitější.

V roce 2006 si bral slovenskou moderátorku Mariannu Ďurianovou, která patřila k ozdobám slovenské televize. Bouček se do ní bláznivě zamiloval na první pohled a bral si ji po pouhém pul roce vztahu. To byl možná ten problém.

Svatba to byla skutečně honosná, ale pouhých pět měsíců po nastaly ve vztahu první mráčky. Libor Bouček si byl svojí manželkou a její láskou natolik jistý, že konec jejich vztahu nesl velmi těžce. Nádherná moderátorka měla pověst nevěrnice, ale Bouček to odmítal poslouchat. Vše mu došlo, až mu krátce po svatbě nasadila parohy.

Spustila se s bohatým milencem a podnikatelem Janem Novotným. Libor Bouček nevěřil vlastním očím a psychicky byl kompletně na dně. Rozhodnutí bylo ale jasné a Bouček na tom nehodlal nic měnit. Pouhý rok po svatbě v roce 2007 se konal rozvod, který měl hořkou pachuť. Bouček se cítil zhrzeně a podvedeně.

Druhé manželství skončilo odchodem

Podruhé se ženil Libor Bouček v roce 2009. Bral si pohlednou tenistku a právničku Janu Hlaváčkovou. „První manželství byl totální rock ’n’ roll. Bláznivé zamilování, ani jeden jsme v tom neuměli chodit. A druhé? To jsem obyčejně zvoral. Na konci jsem se choval jako blázen. Dělal jsem velká gesta, ale už bylo pozdě. Jen já to nevěděl,“ prohlásil tehdy o svých manželstvích v rozhovoru pro iDnes.cz.

Manželství tentokrát vydrželo o něco déle. Celé čtyři roky žili v poměrně harmonickém vztahu, než se v roce 2013 Jana od Libora odstěhovala.

Téhož roku následoval rozvod. Oficiální důvod jejich rozvodu zněl nedostatek času. Spekuluje se ale o tom, že si Jana našla za Libora náhradu. Po druhém rozvodu začal Libor Bouček pomalu, ale jistě rezignovat na lásku. Měl období, kdy nedoufal, že by mohl být ještě šťastný po boku nějaké další ženy. Když překonal to nejhorší, začal si užívat života plnými doušky.

Do třetice všeho dobrého

Libor Bouček odjel na pracovní cestu na Filipíny na soustředění Miss. Tam mu padla do oka Gabriela Bendová, finalistka Miss 2014. O jejich vztahu se nejdříve vůbec nevědělo. A to se ani nesnažili nijak skrývat. „My jsme se nikdy neschovávali. Spíše to vzešlo z toho, že jsme nechodili spolu na společenské akce. Poprvé jsme se jako pár ukázali až loni na České Miss. Tenkrát jsme přišli na finále a nikdo si nás z novinářů ani nevšiml,“ řekla pobaveně modelka pro iDnes.cz.

„Libor je skvělý člověk. Je milý, hodný, chápavý, pozorný, pracovitý, vtipný. Občas chce být sám a někdy je těžké s ním vyjít, protože je workoholik. Asi jako každý má kladné i záporné stránky,“ pokračovala na adresu svého partnera. Svatba se konala po pětiletém vztahu v roce 2019 na hradě Okoř za přítomnosti rodiny a dalších známých.

„Jsem nadšen, že jsme dnes za účasti těch nejbližších mohli být prohlášeni za manžele. Bylo to dojemné, veselé, rodinné, jídla bylo dost a oficiálním parterem a podporovatelem byly rodiny, ze kterých jsme vzešli. Nebyl to nejkrásnější den našeho vztahu, protože ty teprve dorazí, neb tenhle okamžik je jen začátkem cesty, cesty, která nemusí být vždy dlážděná a z kopce. Víme to oba,“rozepsal se Bouček o své svatbě na Instagramu.

V roce 2021 se jim narodil syn Albert a v roce 2024 dcera Beata. „Silvestr pro mne neměl moc význam. Takový den, kdy zábava je najednou skoro povinná. Ale řeknu vám, ten smysl rozhodně existuje. Dokonce je to den zázraku. Viděl jsem ho na vlastní oči. A do teď nejsem schopen vystihnout přesně, jaká síla to byla,“ popsal dojatě šťastný dvojnásobný tatínek.

Podívejte se na ženy Libora Boučka v naší galerii. Která z jeho manželek se vám líbí nejvíce?

Zdroje: Aha!.cz, eXtra.cz, iDnes.cz