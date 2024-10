Externí autor 10. 10. 2024 clock 6 minut

Hádáte se s manželem či manželkou a nevíte kudy kam? Možná za vaše manželské problémy mohou znamení horoskopu, ve kterých jste se narodili. Podívejte se, která znamení to mají v partnerství nejtěžší.

Řeknete si, milujeme se, tak na co horoskop. Pokud se nehádáte, nejspíš bude zbytečné zjišťovat, jak moc jste nekompatibilní. Jenže ve chvíli, kdy na sebe štěkáte od rána do večera, není od věci zjistit, zda vám hvězdy dávají šanci, anebo si musíte poradit sami.

Představte si modelovou situaci, hluboce citově založený Rak se zamiluje do naopak citově chladného Vodnáře. Jak si myslíte, že bude dlouho snášet fakt, že mu Vodnář nebude zdaleka tolik dávat najevo, že ho taky miluje. A jak dlouho nebude nezávislému Vodnářovi vadit, že by ho měl Rak nejraději jenom pro sebe.

Abyste se v budoucnosti vyhnuli zbytečným partnerským problémům, prohlédněte si páry, kterým to podle astrologie nejde dohromady. Pokud se v seznamu najdete, nemusíte zoufat a jít podávat žádost o rozvod. Když ale budete znát důvody hádek, myslíme ty skutečné, může být pro vás snazší překonat vzájemné rozdíly a tím i problémy, které z nich vycházejí.

Býk (21. 4. – 21. 5.) a Beran (21. 3. – 20. 4.)

Kromě lásky nemají tahle dvě znamení astrologicky nic společného. Beran je spontánní a vyznává rychlé životní tempo. Býk nesnáší překvapení a rád zůstává ve své komfortní zóně. Zpočátku mohou být pro sebe osvěžující. Časem jim ale chování toho druhého začne lézt na nervy.

Milí Býci, zkuste občas poslechnout Berana a dělat věci jinak. Uvidíte, jak obohacující mohou být takové změny pro život. A pokud jde o vás, Berani, měli byste si uvědomit, jak kvalitní vám Býk dělá zázemí. Tak si s ním někdy užijte pravou domácí pohodu. Třeba jí přijdete na chuť.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) a Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Tento vztah nemusí být nejideálnější spojení z hlediska zvěrokruhu, ale s trochou postrčení a úsilí může být jedním z těch, které dokážou hory přenášet. Obě znamení mohou být zpočátku přitahována svou pozitivitou a nápaditostí. Blíženci budou obdivovat uměleckou mysl Ryb, zatímco Ryby přitahuje veselý životní styl Blíženců.

Jak se však vztah vyvíjí, musí se naučit přizpůsobovat a dělat kompromisy. Oba by si měli vzájemně říct co cítí, potřebují a chtějí. Ryby dokážou být plaché, ale citlivé a to Blížencům vadí, zatímco Blíženci mohou být obětaví a společenští, jenže netaktní a Ryby proto neustále zraňují. Pokud se obě znamení naučí dobře komunikovat a vyjadřovat se k věcem a záležitostem, které se jim nelíbí nebo si přejí, aby je jejich partner změnil, vše bude fungovat v jejich prospěch, protože jsou flexibilní a přizpůsobiví.

Rak (22. 6. - 22. 7.) a Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Pokud Střelec a Rak zvládnou emocionální půtky, není důvod, proč by spolu nemohli žít. Ale buďme upřímní, svobodomyslná a dobrodružná povaha Střelce je v rozporu s Rakovým peciválstvím a přecitlivělým chováním. Střelec potřebuje dobrodružství, ale ne nutně ve formě Rakových změn nálad.

Milí Střelci, na vás je, abyste ocenili Rakovy láskyplné způsoby a vy Raci Střelcovu nekomplikovanou povahu, která vnáší do vašeho života alespoň trochu vzrušení. Se vzájemným respektem, loajalitou a obdivem k vlastnostem toho druhého vám společný život určitě vyjde.

Lev (23. 7. – 22. 8.) a Štír (24. 10. – 22. 11.)

Lev a Štír mají velmi podobné povahy, a to je pravděpodobně důvod konfliktu. Kromě toho, že oba jsou extrémně dominantní a sebevědomí, Lev se nikdy nemůže dohodnout se Štírem a naopak.

Pokud spolu obě znamení chtějí vycházet, nikdy by se neměla snažit jedno druhé ponižovat. To je důvod, proč se vztahy Lva a Štíra okamžitě rozpadají. Je tedy třeba do vztahu investovat především po emocionální stránce, a to zejména v situacích, kde se neshodnou.

Býk (21. 4. – 21. 5.) a Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Býk a Střelec mohou působit jako dokonalý pár, ale vzájemně si nemají moc co říct. Býk je poněkud pomalejší, miluje pozemské radosti jako dobré jídlo, pití, domácí pohodu a další… Střelec neposedí na jednom místě, je rychlý, energický a moc nechápe, jak někdo může lenošit.

A jak mohou tihle dva překonat manželské či partnerské problémy? Návod je zcela jednoduchý. Chce to chuť na problémech pracovat a hledat styčné body svých povah. Při troše trpělivosti by se jim mohlo podařit dovést vztah ke vzájemné úctě a respektu. Přes tak, jak si to přáli.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) a Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vodnář miluje svobodu a nezávislost. Bez ohledu na to, jak je zamilovaný, nenechají si nikým vzít svou individualitu. Raci jsou úplným opakem. Jako citově závislí nesnesou myšlenku, že jsou sami. Může se tohle spojení k sobě vůbec přiblížit?

Samozřejmě, aby fungovali navzdory rozdílům, Rak se musí naučit, jak stimulovat vynalézavou a kreativní mysl Vodnáře, zatímco ten se musí otevřít emocím a pocitům svého Raka. A pokud Rak v rámci vztahu žádá víc, Vodnář se nesmí odtáhnout. Od Raka bude tento vztah vyžadovat dostatek energie, aby stíhal rychlou a nápaditou mysl Vodnáře. Ten by měl naopak ukázat Rakovi jiný pohled na svět.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) a Panna (22. 5. – 21. 6.)

Přestože se na první pohled vše zdá dokonalé, Panna a Blíženci se od sebe pomalu vzdalují. Důvodem jsou jejich zcela opačné povahy. Blíženci jsou přirozeně vtipní a majetničtí, jsou také nerozhodní ve svých životních rozhodnutích a to Panny naopak nesnášejí. Navíc to jsou perfekcionistky, které nesnesou chyby.

Co je pro vztah důležité, je kompromis. Blíženci by měli pochopit, že stabilita a bezpečnost jsou pro Pannu prioritou číslo jedna. Pokud má Panna sklon ke kritice a pesimismu, je to sice tím, že jí na tom druhém záleží, přesto by měla v tomhle ohledu své projevy zmírnit. Pokud se ale Blíženec bude i nadále chovat necitlivě, vztah je nejspíš odsouzený k záhubě.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) a Lev (23. 7. – 22. 8.)

Soucit, vzájemný respekt a kompromis jsou principy přátelství nebo milostného vztahu. Ve vztahu Lva a Kozoroha sice existuje vzájemný respekt a určitý záblesk soucitu, ale kompromis, je něco, co tato znamení zřejmě nedokážou udělat. Proto, aby mezi sebou vytvořili nebo zlepšili vztah, musí se obě znamení naučit dělat kompromisy, protože bez nich to nepůjde.

Oba by se měli přestat dohadovat nad tím, kdo je lepší, kdo má pravdu, podle koho všechno bude. Číslem jedna v jejich případě je naučit se přijímat chyby a rozdíly toho druhého a najít společnou řeč.

Zdroje: astrotalk.com, citymagazine.si