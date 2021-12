Manželské vězení: Středověký způsob rozvodu, který je v Rumunsku stále žádán

Manželské vězení

Pohled do očí, přeskočí jiskra. Amor vystřelí svůj šíp. Po čase si dva zamilovaní navléknou prsteny a slíbí si, že budou spolu v dobrém i zlém. Některým společná cesta životem nevyjde. Manželství končí rozvodem. Na vině můžou být i třeba jen běžná nedorozumění, která si jen ve vypjatých chvílích nedokážou ti dva vysvětlit. Jak a kde se znovu vydat na společnou cestu?

Manželské vězení aneb manželé uvězněni spolu

V jedné malé vesničce v srdci rumunské Transylvánie, která se jmenuje Biertan, dle tradice, jíž kořeny sahají až do středověku, se jedno řešení nabízelo. Rozhádané manželské páry byly na několik týdnů odsouzeny do vězení – smiřte se! Dnes není možné, aby manželé dostali šanci řešit své problémy tímto způsobem před tím, než o rozvedení manželství rozhodnou úřady. Nicméně místní kněz říká, že ho mnohé manželské páry stále žádají o možnost nechat se dobrovolně uvěznit v tomto „manželském vězení“, kde by si mohly vše vyříkat a dostat tak šanci začít spolu znova.

Manželé za mřížemi

Zhruba od 16. do 19. století podléhal život občanů této oblasti církevním zákonům. O rozvod žádali manželé sedmihradského biskupa, který je rozvedl teprve po té, když si nedokázali vyřešit své neshody během manželského vězení. Na smíření měli šest týdnů, v tmavé místnosti s nízkým stropem, kde byl jeden stůl, jedna židle, truhla a dětská postel s jedním polštářem a jednou pokrývkou. To vše museli sdílet spolu. Předpokládá se, že si manžel uvědomil následky rozvodu, kdy by musel vyplácet své ex polovinu svých příjmů, nebo si oba uvědomili, že se musí co nerychleji usmířit, aby se mohli dostat z vězení, vrátit se k práci a nemarnit čas potřebný k zajištění příjmů pro rodinu. Během tří století se jen jeden manželský pár nedokázal dohodnout a rozvedl se. Těžko říct, zda v tom také nehrálo roli to vše „jedno“, které spolu museli sdílet. Dnes je místo bývalého manželského vězení muzeum.

Společné osamocení

Místní kněz v Biertani věří, že obdobné společné osamocení manželských párů by i v dnešní době mohlo páry přimět k vzájemné dohodě a rozumnému řešení svých problémů. Nejspíš tak soudí, že se kdysi manželé dokázali smířit kvůli majetku. Ať je na vině muž či žena, nebo jakýkoli jiný důvod, jak je známo ze „slavných“ rozvodů současných celebrit, dnes společné osamocení by nejspíš cesta k vzájemné domluvě nebyla – ani kvůli majetku.

