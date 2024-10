Externí autor 23. 10. 2024 clock 3 minuty

Každý muž si přeje mít vedle sebe manželku, která při něm bude stát v dobrém i zlém a náležitě o něj pečovat. Jenže najít takovou je umění. Podívejte se na pět znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí ty nejlepší manželky.

Nalijme si čistého vína. Sen o velké lásce s jediným člověkem se často rozplyne jako pára nad hrncem, protože si zkrátka nerozumíte a nenašli jste u druhého vlastnosti, které jsou pro vás zásadní.

Až budete hledat ženu do nepohody, zkuste to s pomocí astrologie. Podívejte se na pět následujících znamení zvěrokruhu, která slibují dokonalou manželskou pohodu...

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Ženy narozené v Býku jsou spolehlivé, trpělivé a loajální. Tohle zemské znamení navíc vyznává praktický přístup k životu. Zmíněné vlastnosti jsou pro manželství doslova ideální. Navíc, a to se vám bude pánové líbit, tyto ženy rády své protějšky rozmazlují. Můžete se těšit na skvělou pohodu, ještě lepší kuchyni a partnerku, která vás nikdy neodmítne… S tímto znamením zvěrokruhu si vybudujete příjemné a zároveň stabilní prostředí.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Možná byste to do Panny neřekli, ale jak taková systematická a organizovaná žena může být skvělá manželka? A to je právě ono. Panny mají vytříbený smysl pro detail a ve většině případů dokážou velmi efektivně řešit jakékoli problémy. Právě tohle mohou být velmi důležité vlastnosti pro manželství či partnerství. Zvlášť v případě, kdy partner Panny je chaotik, pak ona je ta, která zvládne udělat tisíc věcí najednou a ještě dobře. Kromě toho, ženy narozené v tomto znamení jsou milující, spolehlivé a loajální partnerky, se kterými překonáte cokoli. A rovněž si nepotrpí na velká gesta, ale raději si s vámi budou užívat malé radosti všedního dne.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

O Račicích je známo, že jsou velmi starostlivé a milující partnerky. Mají tendenci si se svým partnerem vytvořit velmi silné citové pouto. Udělají cokoli, aby jejich protějšek byl šťastný. Ženy narozené v Raku jsou považovány za obzvlášť empatické a důvěryhodné. Bez obav se jim můžete svěřit se všemi svými problémy, i když je fakt, že poznají, když se s vámi něco děje. Pokud se rozhodnete pro ženu Račici, počítejte s romantičkou, která se nebude vám otevřeně dávat najevo své city. Nemluvě o tom, že z vašeho společného domova vykouzlí příjemnou oázu pohody, kam se budete rádi vracet.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Pokud se rozhodnete pro manželku narozenou ve Štíru, získáte vášnivou ženu, která vás bude milovat takzvaně až za hrob. Tedy pokud ji nezklamete. Ona vás ne, je totiž čestná a loajální a přesně tohle vyžaduje i od svého partnera. Hvězdy obdařily Štírky intuicí, s jejíž pomocí poznají, co partner potřebuje, než si to uvědomí on sám. Přesto ale mají raději nezávislého muže, který ví, co chce. Protože to je přesně to, co mohou nabídnout v manželství nebo partnerství.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Pokud hledáte v manželství klid a pohodu, vsaďte na ženu Váhu, která je nadaná zvláštní schopností vytvářet kolem sebe harmonické prostředí a eliminovat hádky ještě dřív než začnou. Kromě toho je to taková okouzlující, nadšená a beznadějně romantická osůbka, která, když se zamiluje, je svému partnerovi věrná a oddaná. V manželství bude vždy hledat kompromis a snažit se, aby váš společný život probíhal v souladu nejenom s jejími, ale především s vašimi představami.

Zdroje: www.gofeminin.de, citymagazine.si