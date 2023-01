Nacistické zlato je zlato, které bylo ukradeno nebo získáno nelegálním způsobem během nacistického režimu v Německu v letech 1933 až 1945. Za války nacistické úřady a armáda konfiskovaly velké množství zlata a cenných kovů od židovských a jiných minoritních skupin i z cizích bank a firem.

Nizozemsko bylo jednou z mnoha evropských zemí, které během druhé světové války padly pod německou okupaci. V rámci utrpení, které bylo na těchto územích způsobeno, nacisté prováděli politiku rabování bohatství svých obětí, aby pomohli financovat válečné úsilí. O některých těchto pokladech nemáme další indicie. Ale objevila se mapa…

Ztracené zlato

Cenné kovy byly používány k financování válečných operací a ke krytí rozpočtu. Po konci války byla sice většina nacistického zlata nalezena a vrácena původním majitelům nebo předána mezinárodním organizacím jako např. Mezinárodní Monetární fond, ale některé zlato a další cenné kovy se ztratily nebo byly ukryty a dosud nebyly nalezeno. Jedná se hlavně o poklady vyskytující se v rukou soukromých osob.

Valbrzyské zlato

Nacistické zlato přitahuje od 2. světové války obrovský zájem. Součástí tohoto mysteria je i známý vlak s valbrzyským zlatem, který byl ukryt v tunelu kdesi v Polsku během doznívajících dnů druhé světové války. Ač bylo ohlášeno mnoho falešných stop a jednou dokonce pozemní radar odhalil slibný nález poblíž Walbrzychu v jihozápadním Polsku, nakonec se nic nenašlo.

Stopa nalezena?

Historický ústav však zveřejnil mapu, která by mohla být stopou k velkém nacistickému pokladu. Mapa byla poté zpřístupněna veřejnosti. Je na ni vyznačeno místo, kde nacističtí vojáci údajně ukryli poklad se zlatem a šperky v potenciální hodnotě milionů dolarů. Dokument z období 2. světové války zveřejnil Národní archiv v Nizozemsku v rámci každoročního Dne otevřeného přístupu.

Mapa vedoucí k pokladu

"Poklad má hodnotu několika milionů," řekla Annet Waalkensová z Národního archivu. Zlato by mělo být zakopáno dle mapy v zemi na místě poblíž malé nizozemské vesnice Ommeren.

A co je obsahem pokladu? Měly by to být čtyři velké bedny naplněné diamanty, rubíny, zlatem, stříbrem a šperky. To vše bylo ukradeno nacistickými vojáky při výbuchu v bance v nedalekém městě Arnhem kolem srpna 1944. Když se totiž spojenecké síly ke konci války blížily k osvobození Arnhemu, vystrašení vojáci údajně kořist zakopali právě nedaleko Ommerenu. Jenže ukradené předměty se nikdy nenašly. Mapa by je mohla ale odhalit, i když není jisté, že cenné předměty jsou stále na místě.