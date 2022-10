Středověká mapa Mundi je nejspíš vodítkem k největší biblické záhadě historie

Tereza Malá

Lokality na Herefordské mapě světa.

Foto: WolfgangW. / Creative Commons, CC BY-SA 3.0

Mnohé staré mapy jsou záhadou, a to se vůbec nechceme zabývat jejich zkreslením. Pojetí světa se měnilo, země byla placatá, kulatá, konečná, nikdo neměl skutečně ponětí, jaká vlastně je. Ale věřili byste, že existuje 1 000 let stará středověká mapa, která odhaluje polohu Noemovy archy a další biblické záhady?

Jedná se o Herefordskou Mappu Mundi, která obsahuje více než 500 tušových kreseb včetně úžasných důkazů o zdánlivých místech klíčových biblických událostí, Noemovu archu nevyjímaje. Tato mapa byla údajně rozluštěna téměř 1 000 let poté, co byla vytvořena. Mappa Mundi je mnohými historiky považována za jedno z největších dochovaných uměleckých děl středověku.

O středověké vizi světa hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Zobrazení Noemovy archy

Mnohé biblické události dnešní pragmatický svět omezují jen na Bibli a výplod fantazie. Mappa Mundi ale říká něco jiného: Zobrazuje svět jako kruh s východem v její horní části, kde vychází slunce a přijde tudy i podruhé Kristus. Samým středem mapy je pak Jeruzalém a Babylonská věž - údajně postavená po velké potopě. Noemova archa je zřetelně zobrazena v levé dolní části mapy, na dnešní íránsko-arménské hranici. To podporuje i teorie, podle níž se roztrhané zbytky legendárního plavidla dnes nacházejí na hoře Ararat ve východním Turecku.

Nová knihovna v Herefordské katedrále (vpravo), kde je nyní mapa umístěna.Zdroj: Pauline Eccles / Creative Commons, CC BY-SA 2.0

I úloha Babylonské věže je velmi důležitá. Tato věž, kde došlo ke zmatení jazyků, byla podle Bible tak vysoká, že byla považována za výzvu Bohu. Šinár, kde podle Bible věž stála, se nacházel v jižní Mezopotámii, stejně jako Babylon. Jenže vědci, kteří mapu později studovali, umístili věž do dnešní Sýrie.

Více o mapě zde:

Zdroj: Youtube

Co je Mappa Mundi?

Mappa Mundi se dnes nachází v katedrále v Herefordu. Je považována za jeden z největších středověkých pokladů na světě. Je zhotovena na jediném kusu pergamenu z telecí kůže a její rozměry jsou 1,59 x 1,34 metru.

Zobrazuje dějiny, geografii a osudy lidstva tak, jak je chápala křesťanská Evropa na přelomu 13. a 14. století. Mapa kromě tehdejšího zobrazení světa nezapomíná ani na ráj, který je znázorněn kruhovým ostrovem na samém vrcholu mapy, obklopeným ohnivým kruhem, od pevninských mas oddělený vodou. A co by to bylo za ráj, kdyby zde nebyli Adam a Eva. Eva je viděna, jak bere ovoce ze stromu poznání od děsivého hada usazeného na stromě.

Herefordská mappa mundi.Zdroj: Neznámý / Creative Commons, volné dílo

"Mapa odzbrojí každého, kdo se před ni postaví. Je to kakofonie příliš mnoha věcí, které se dějí najednou. Mapa je opravdu nepochopitelná a musíte se do ní ponořit," říká obchodní ředitel herefordské katedrály Dominic Harbour.

Fakta úsměvná i záhadná

Archeologové se domnívají, že mapa pochází z východní Anglie z Yorkshiru nebo Lincolnshiru a je největší středověkou mapou, o které je dosud známo, že existuje. Byla ještě jedna větší, ale Ebstorfská mapa byla zničena spojeneckým bombardováním v roce 1943, ačkoli se dochovaly její fotografie.

Autortsví Mappy Mundi je připsáno Richardovi z Haldinghamu a Laffordu či Richardovi de Bello, ale předpokládá se, že vynikající úroveň detailů obsažených v mapě nemohla být dokončena jednou osobou.

Mappa Mundi je popsána černým inkoustem, doplněným červenou a zlatou barvou a modrou nebo zelenou barvou pro vodu (s Rudým mořem zbarveným červeně). Celkem obsahuje 420 měst, 15 biblických událostí, 33 zvířat a rostlin, 32 lidí a pět výjevů z klasické mytologie.

Na mapě jsou vyobrazena tehdy v Evropě neznámá zvířata, jako například sloni a velbloudi, ale i bájná zvířata, jako například legendární monoceros, nestvůry a nelidské rasy.

Kromě geniality této mapy se ale objevují i tvrzení, že se jedná o nejhorší mapu světa, viz toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.thesun.co.uk

en.wikipedia.org/wiki/Hereford_Mappa_Mundi