Marcel zakopal v Osvětimi dopis a doufal, že ho najdou. Jeho obsah je děsivý

V roce 1980 nalezl jeden polský student při prohlídce někdejšího koncentračního tábora v Osvětimi termosku s dopisem o 13 stránkách. Listy ležely zakopané v zemi 36 let a vlhkost se na písmu podepsala natolik, že bylo v podstatě nečitelné. Teprve v nedávné době se díky pokročilé technologii podařilo dopis rozluštit.

Autorem tajemného psaní byl řecký Žid Marcel Nadjari, jenž byl v Osvětimi vězněn od roku 1944. Tehdy mu bylo 26 let a nacisté ho zařadili k sonderkommandu, které mělo za úkol vynášet mrtvé z plynových komor a pálit jejich těla v pecích krematoria. Šlo o nejděsivějí práci, kterou mnozí mladí muži psychicky neunesli. Marcel Nadjari chtěl několikrát dobrovolně ukončit svůj život v plynové komoře po boku svých souvěrců, ale nakonec to neudělal, aby se mohl nacistům v budoucnu pomstít.

V plynu totiž zahynuli i jeho rodiče a mladší sestra Nelli, kterou velmi miloval. Právě díky myšlence na své nejbližší v sobě našel vůli k životu, a navíc mu přálo štěstí. Když se plynové komory v Osvětimi rozmontovaly, nebyl zastřelen jako mnozí jeho kolegové, ale poslán do Mauthausenu. Tam se dočkal osvobození.

V dopise, který zakopal vedle krematoria, popsal s téměř vědeckou přesností, co se v táboře odehrávalo: "Krematorium je veliká budova se širokým komínem a 15 pecemi. Vedle jsou dva sklepy: v jednom se lidé svlékají, v druhém jsou zplynováni. Do plynové komory vcházejí nazí a jakmile jich je tam něco okolo 3 tisíc, dveře se zamknou a pustí se plyn. Asi po šesti či sedmi minutách umírají."

Marcel Nadjari odhadl, že v komorách našlo smrt asi 1,4 milionu lidí, což je údaj, na kterém se shodují i odborníci. "Popel dospělé oběti váží asi 640 gramů," poznamenal dále Marcel.

K sepsání podrobností o nacistických zločinech v Osvětimi ho přimělo zřejmě domnění, že ani on nemá šanci v táboře přežít. Snažil se tak aspoň světu zaslat vzkaz. V úvodu napsaném v němčině, polštině i francouzštině žádá kohokoli, kdo psaní objeví, aby ho doručil na řeckou ambasádu, a ta ho dále přeposlala jeho příteli v Řecku.

Osud nicméně rozhodl, že Marcel přežije. Po válce emigroval do Ameriky, oženil se s dívkou, která také prošla Osvětimí, a narodily se mu dvě děti: chlapec Alberto a holčička Nelli, jež dostala jméno po Marcelově zavražděné sestře.

Marcel Nadjari zemřel v New Yorku v roce 1971, devět let předtím, než byl jeho osvětimský dopis objeven. Bylo mu 53 let.