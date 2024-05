Externí autor 18. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Tento herec a dabér byl idolem mnoha žen. Až když začal chodil s Dagmar Veškrnovou, uvědomil si, že nejspíš více cítí náklonnost k opačnému pohlaví. Strach z přijetí od veřejnosti tu samozřejmě byl, ale všichni to vzali dobře. Dnes tak již přes 40 let spokojeně žije s partnerem.

Tohoto umělce spíš poznáte podle hlasu. Jeho herecká kariéra se odehrávala spíše v mládí, což bylo na přelomu 70. a 80. let. Jeho rodným městem jsou Pardubice a pochází ze slavné herecké rodiny. Jeho maminka byla dívčím jménem Švehlíková a její bratři slavní herci Jaroslav a Alois Švehlík. Tatínek Vlastimil také hrál v divadle.

Po rozvodu rodičů vyrůstal se sestrou u babičky a dědy. I když se mu zpočátku divadlo příliš nepozdávalo, navštěvoval v Lidové škole umění dramatický kroužek a cestu k herectví si nakonec našel. Studoval na pražské Státní konzervatoři a následně na DAMU. Tam se potkal s dnes již velmi zvučnými jmény jako jsou Oldřich Kaiser, Simona Stašová, a nebo Václav Vydra, díky kterému se spřátelil také s jeho maminkou Danou Medřickou.

Už za svých studentských let na DAMU se objevil před kamerou. Poprvé to bylo v roce 1975 ve filmu s názvem Plavení hříbat, poté dostával mnohé další, avšak ne příliš významné ani výrazné role. Když dostudoval, šestnáct let byl členem Městských divadel pražských, kde hrál například v Mladém muži a bílé velrybě, Jak je důležité míti Filipa, Těžké Barboře, a nebo Snu noci svatojánské.

Dallas, Dynastie a Beverly Hills

Jeho hereckou dráhu ale mnohem více začala převyšovat ta dabérská. První zkušenosti nabíral už během osmdesátých let. Když pak kvůli neshodám s Městskými divadly ze souboru odešel, a cestu k dabingu měl tak zcela volnou. Jeho hlas tak můžete slýchat v seriálech jako je Dallas, Dynastie, Beverly Hills, Námořní vyšetřovací služba nebo Sever a Jih.

Nevěnoval se ovšem jen seriálům, ale nadaboval také četné filmy. Mezi ty nejznámější patří rozhodně divácky oblíbená Policejní akademie, Myšák Stuart Little a v poslední době dabuje především pro televizi MGM, kde propůjčuje hlas hercům z dnes již filmových klasik.

Co se týká jeho soukromí, herec a dabér byl dlouhou dobu partnerem Dagmar Veškrnové, později Havlové – budoucí první dámy. Nicméně právě díky vztahu s krásnou herečkou paradoxně zjistil, že ho to více táhne k opačnému pohlaví „Že jsem homosexuál, jsem si uvědomil v době, kdy jsem chodil s Dášou Veškrnovou. Ona byla natolik vášnivá, že jsem jí vůbec nestačil. A tam jsem pochopil, že to bude asi i tím, že mě vlastně víc zajímají muži,“ uvedl v pořadu 13. komnata.

Pro leckterou ženu by to mohl být zajisté šok, ovšem Veškrnová to prý tehdy vzala s pochopením. Jediné, co ji údajně zajímalo, jestli ji někdy její partner podvedl s mužem. A to se bohužel stalo. „Musel jsem jít s pravdou ven a přiznal jsem jí, že jsem ji skutečně s mužem podvedl,“ prozradil umělec.

První přiznání té nejbližší měl tehdy úspěšně za sebou, nicméně druhé jej ještě čekalo. Bál se, že se v divadle setká s nepochopením. Týkalo se to hlavně jeho budoucích angažmá, protože u něj panovaly obavy, že jej už nebudou obsazovat z důvodu, že nebude schopný zahrát partnerský vztah se ženou. Tyto obavy ovšem byly zbytečné, kolegové i vedení to přijali dobře.

Na svou životní lásku si musel počkat

Než ale našel svou osudovou a životní lásku, prošel si temným obdobím, které bylo zahalené v alkoholovém oparu. „Když mě opustil jeden můj přítel, sebral jsem všechny peníze, co jsem měl, a na měsíc odjel na Slovensko, kde jsem celou dobu pil s celou vesnicí. Všechno jsem jim platil a vydržel tam, dokud jsme všechny moje peníze nepropili,“ popsal nehezkou část svého života herec a dabér. Už tušíte, o kterého sympatického herce s nádherným hlasem jde? Jistě, je to Marcel Vašinka!

Na každého ale zdá se někde to štěstí čeká a platí to i v případě Marcela Vašinky, který již přes čtyřicet let žije ve spokojeném vztahu s Miroslavem Walterem. V roce 2009 spolu uzavřeli registrované partnerství.

Zdroje: zeny.iprima.cz, csfd.cz