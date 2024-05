Její hlas byl jedinečný a nenapodobitelný. Právě díky němu se Marcela Králová stala královnou hudebních festivalů 80. let. Kde se tato česká Whitney Houston nachází dnes?

Česká Whitney Houston

Marcela Králová byla zpěvačkou s jedinečným rozsahem. Vlastnila tříoktávový soprán, kterým dobývala české hudební festivaly 80. let.

Narodila se 8. listopadu 1954 v Karlových Varech. Zpěvu se věnovala od útlého dětství. Jako malá navštěvovala Lidovou školu umění.

Marcela měla pro zpěv skutečný talent. Ten ukázala na mnoha tuzemnských i mezinárodních písňových festivalech, kterých se v letech 1979 až 1985 zúčastnila. Porota ji vždy dala nejvyšší možné ocenění.

Jejím snem však bylo vystudovat Státní konzervatoř. Svůj sen si Marcela Králová splnila až po sametové revoluci v roce 1989.

Tehdy se přihlásila na obor pedagogika a populární zpěv na Státní konzervatoři, kam byla nejen úspěšně přijatá, ale školu také úspěšně dokončila.

Co dělá dnes?

Poté si tato nadějná a nikým nenapodobitelná zpěvačka založila vlastní hudební agenturu. Jejím osudovým mužem je Jiří Špidra. S ním se Marcela poprvé setkala v roce 1973.

Tehdy bylo Marcele pouhých 19 let. V té době ještě netušila, že právě s tímto mužem nakonec prožije celý svůj život.

Když se Marcela a Jiří potkali, nabídl jí Jiří – tehdy jako vedoucí popové kapely – 3leté angažmá ve Finsku. Tím započala jejich společná cesta životem. Po mnohaleté profesionální spolupráci se z Marcely a Jiřího stali v roce 2002 manželé.

V roce 2020 ji její manžel, jenž trpěl demencí, nechtěně poranil hrtan způsobem, že se musela rozloučit ze zpíváním.

Co se tehdy stalo? Jiří Marcelu nechtěně udeřil do krku. „Chtěla jsem ho osprchovat, snažila jsem se mu sundat kalhoty a on mě praštil,“ uvedla Marcela. Zpěvačka dostala do krku velký úder, který sice neovlivnil hlas jako takový, ale Marcelinu schopnost zpívat nadobro ochromil.

Přesto se Marcela nevzdává a dochází na elektrostimulace ke specialistovi na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze. „Zpívání mi strašně chybí. Jirkovi tady pořád pouštím nějakou muziku, on si u toho brouká a já si nemůžu vůbec zazpívat,“ dodala Marcela, která stále věří, že se jí schopnost znovu si zazpívat opět vrátí.

