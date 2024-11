Byla krásná, úspěšná a patřila mezi naše nejlepší zpěvačky, ač sbírala ceny především v zahraničí. Nedávno oslavila své sedmdesáté narozeniny, věk si ale nepřipouští. K narozeninám si přeje, aby si mohla zazpívat alespoň doma. Z hudební scény neodešla dobrovolně, nejdříve přišla o zpěv, pak o hlas…

Zpěv jako osud

Marcela Králová pochází z Karlových Varů, kde se narodila 8. listopadu 1954. Dětství doslova prozpívala s babičkou. Na základní škole svým zpěvem zaujala pana (tehdy soudruha) učitele, který na tehdejším MNV hrál na klavír při svatbách, vítání občánků a slavnostních příležitostech. Začala zpívat s ním a zároveň navštěvovala lidušku, kde se učila také na klavír.

Po základce se stala studentkou střední pedagogické školy, tu ale nedokončila. V roce 1973 přišlo osudové setkání s hudebníkem a kapelníkem Jiřím Špidrou. Uspořádal si konkurz na zpěvačku do své kapely Carlsbad kvintet pro tříleté angažmá ve Finsku. „Asi jsem mu líbila…,“ vzpomíná ve své 13. komnatě paní Marcela. Není divu. Byla nejen krásná, ale i nádherně zpívala. Nechala školy a odjela do Finska, kde byla nesmírně populární, její písničky se hrály v rádiu, některé nazpívala ve finštině.

Po návratu dál vystupovala se Špidrovou kapelou a po polovině 70. let přišlo další setkání. Tentokrát se známým hudebníkem a skladatelem Ondřejem Soukupem, který stejně jako ona s Jiřím zpíval tehdy pro vojáky. „Zpívala naprosto skvěle, nádherná intonace, skvělé frázování…,“ vzpomíná na ni a říká, že byla prostě „vyzpívaná“. Složil pro ni Noční pláč, se kterým zazářila na Bratislavské lyře, o rok později si za Monogram M + D odvezla Zlatou lyru (1980). Další úspěch přišel následující rok na festivalu v německém Rostocku, kde získala hlavní cenu, Jantarového slavíka si odvezla ze Sopot.

Její první velký hit, kterým zaujala si můžete poslechnout na následujícím videu:

Festivalová zpěvačka

Usměvavé a příjemné brunetce se říkalo festivalová zpěvačka, jak sama zavzpomínala, ocenění sbírala především v zahraničí na festivalech. Její písničky naše rádia neomílala od rána do večera jako od jiných interpretů, do televize neprorazila. Chyběl jí správný manažér. Nazpívala jazzové duety s Michaelem Kocábem, skládali pro ni „na míru“, kromě již zmíněného Soukupa, hudební pojmy jako Zdeněk Borovec, Jiří Malásek, Zdeněk Barták.

V 80. letech byla na vzestupu, vystupovala s Orchestrem Gustava Broma a Orchestrem Václava Zahradníka, Big Bandem. Přišel ale rok 1989 a po něm se stejně jako někteří jiní zpěváci vytratila. V pěvecké pauze vystudovala pedagogiku a populární zpěv na Státní konzervatoři, koncem 90. si s Jiřím založili agenturu.

Byla usměvavá, sympatická a zpívala krásně

Krásná léta

Přes ni zajišťovali společenské a firemní večírky, vystupovali na plesech a různých akcích. Marcela kromě velkého hlasového rozsahu měla i rozsáhlý repertoár, zpívala kantilény, zvládla jazz, swing i pop. Na přání zpívala v angličtině a italštině, původní písně i převzaté od zahraničních autorů. Perfektně napívala písničky Whitney Houston. Jiří hrál na kytaru, předtočil a připravil další hudební doprovod.

Paní Marcela si splnila i další sen. Po létech harcování po hotelech si nechali postavit domek s krásnou zahradou s téměř přírodním bazénem. Marcela byla s o sedmnáct let starším Jiřím od svých devatenácti let… Postupně se poznávali, sbližovali, až si dne 8. února 2002 v Chodovské tvrzi v Praze slíbili stát si po boku v dobrém i zlém. A to zlé bohužel přišlo…

Ukradená radost

Vystupovali, ve volném čase se starali o zahradu, jezdili na kole, cestovali. Užívali si krásná, šťastná léta a pak se Jiří, jak se zpěvačka svěřila v již zmíněném pořadu, začal chovat divně. Přestával logicky uvažovat, začal dělat chyby, jednou se dokonce ztratil při vystoupení v Národním domě. Po konzultaci s lékařem a dlouhém vyšetření přišla diagnóza: začínající Alzheimerova choroba, k níž se později přidaly epileptické záchvaty. V roce 2010 museli svá představení ukončit.

Milující Marcela Králová o něho pečuje ve dne v noci. Strávili spolu tolik let, on jí ve všem pomáhal, podržel ji, staral se. Nejenže mu to vrací, ale jsou tak spoutaní a provázaní, že si nedovede život bez něho představit. Náročnou péči ji stěžuje fakt, že jako bývalý sportovec je stále silný chlap a navzdory nemoci u něho přetrvává pocit jakéhosi studu. Když ho obléká nebo koupe, občas se to neobejde bez „násilí“, jehož si není vědom, tedy brání se – pere. Občas to paní Marcela odskáče modřinou. Před zhruba čtyřmi lety ji ale silně praštil loktem do krku.

Velkým přáním paní Marcely je opět si zazpívat, pro sebe, pro milovaného manžela....

„Mám narušený hlasivkový nerv,“ vysvětluje Marcela, „… takže mi jedna hlasivka nefunguje.“ Stále ale věří, že se to nějak spraví a nebude muset na operaci, pokud by vůbec mohla. Její manžel hudbu milovat nepřestal, hrát na kytaru zapomněl. Když slyší zpěv své paní, úplně prý pookřeje. Zazpívat mu nemůže, zbývají jen nahrávky. Už jen kvůli němu si přeje, aby se jí ten „její“ hlas vrátil…

