Externí autor 24. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Marcelu Skřivánkovou si nejspíš televizní diváci pamatují jako moderátorku hudební televize Óčko. Poté ale poměrně rychle zmizela a ne každý nejspíš zaznamenal, co se v jejím životě dělo dál. Pohledná žena se ale provdala za známého zpěváka Marka Ztraceného a vychovává jejich společného syna.

Původní profesí je Marcela Skřivánková, která se dnes již jmenuje Ztracená, farmaceutická asistentka. Již na střední škole si ale přivydělávala jako moderátorka v rádiu. Nejprve to bylo rádio Agara, později Fajn Rádio.

Poté se ale její život změnil, když na Óčku začala moderovat pořad DJ divák. Tím se skutečně dostala do povědomí velkého množství lidí. Následně se stala moderátorkou největší české hitparády T-Mobile Chart. Své dovednosti předvedla také na mnoha letních festivalech a při udílení Hudebních cen Óčko.

Ze světel reflektorů ale později zmizela. Pokud se ptáte kam, odpověď je, že vytvářet teplo rodinného krbu. Již roky totiž tvoří pár s úspěšným zpěvákem Markem Ztraceným, se kterým také vychovává syna Marka.

Po rozchodu zjistila, že je těhotná

Jejich cesta za láskou ale byla poměrně trnitá. Seznámili se již v roce 2009 na karlovarském filmovém festivalu a jiskra prý přeskočila prakticky okamžitě. Chodili spolu zhruba rok, ale tehdy byl Marek Ztracený ještě mladý a nevybouřený, a tak se s půvabnou Marcelou rozešel, protože měl dojem, že si ještě v životě příliš neužil. Poté ale přišel zvrat.

Marcela Skřivánková totiž po rozchodu zjistila, že je těhotná, a přestože jí hrozilo, že na miminko bude sama, rozhodla se, že si ho nechá. Zpočátku to měla těžké, protože Marek Ztracený úplně nevěděl, jak se k nečekanému otcovství postavit.

Nakonec syna začali vychovávat ve střídavé péči. To ale pro zpěváka bylo nejspíš velmi silným momentem, který ho přiměl přehodnotit svůj život, a tak se nakonec dvojice znovu dala dohromady.

Pár to díky synovi dal znovu dohromady

„Jsme opět spolu jako kompletní rodina. Jsem zastánce toho, pokud je to jen trochu možné, aby rodiče byli spolu. Kdybych měl syna vidět jednou za čtrnáct dní, vyzvednout ho ze školky, vzít na zmrzlinu a vrátit ho, tak by to pro mě nebyl žádný život. Připadal bych si jako bezpáteřní člověk,” přiznal tehdy pro iDNES.cz.

Jejich vztah si ale i přesto prošel dalšími krizemi, dokonce došlo k dalšímu odloučení.

Megalomanská žádost o ruku

Později ale hudebník začal sekat latinu a v roce 2020 dokonce Marcelu Skřivánkovou požádal o ruku. Došlo k tomu velmi pompézním způsobem, poklekl totiž na svém koncertě před zraky vyprodané O2 areny. Jeho láska pochopitelně souhlasila.

Na veselku si ale ještě nějakou dobu musela počkat, plány totiž snoubencům překazila pandemie koronaviru. K oltáři proto šli teprve v roce 2023.

Co dnes Marcela Skřivánková dělá, není úplně jisté. Veřejného života se totiž příliš neúčastní a ani její sociální sítě neobsahují žádné příspěvky, které by se týkaly práce. Je tak dost pravděpodobné, že je momentálně maminkou na plný úvazek, která dělá zázemí nejen svému muži, ale také třináctiletému synovi Markovi.

Zdroje: Extra.cz , Blesk.cz , Expres.cz , iDNES.cz