"Mareček" měl smířit Sováka se synem, místo toho došlo k tragédii

Herec Jiří Schmitzer (69) neměl ke svému otci Jiřímu Sovákovi nikdy blízko. Ale aby mu nepřišel ani na pohřeb, za tím už muselo být něco opravdu vážného. V době, kdy spolu natáčeli veselohru Marečku, podejte mi pero!, se málem usmířili. Jenže do toho se mladému Schmitzerovi stalo něco strašného.

Po jednom divadelním představení v roce 1976 si dal s kolegy skleničku a pak usedl za volant. Té noci nešťastnou náhodou srazil chodce, který svým zraněním podlehl. Ačkoli to nebyla přímo jeho vina, nadýchaný alkohol z něho viníka učinil. Schmitzer byl odsouzen ke třem letům odnětí svobody, za dobré chování ho ale propustili už po roce a půl.

V té době se právě dotočila komedie Marečku, podejte mi pero!, ve které si zahrál po boku svého slavného otce. Byla to první větší příležitost, jak k němu najít cestu. Schmitzer totiž vyrůstal u matky, která mu kontakt se Sovákem znemožňovala. Podle vzpomínek rodinných známých se přitom o něj nestarala ani ona sama, malý Jirka trávil většinu času u tety nebo v takzvané celotýdenní družině. Když mu bylo jedenáct let, otec se oženil se svou novou láskou Andulkou. Pro chlapce na prahu puberty to byla bolestná rána a prý to tátovi nikdy neodpustil.

Na přání matky Schmitzer vystudoval herectví a brzy si vystřihl svou první výraznou roli ve slavném "Marečkovi". Pak ale přišla ta nešťastná nehoda.

Cholerický Sovák nechtěl synovi odpustit, že řídil pod vlivem alkoholu. Ačkoli mu posléze pomohl najít právníka, propast se mezi otcem a synem prohloubila.

Až do konce Sovákova života rodinné vztahy provázely neshody, které vyvrcholily tím, že Sovák svého syna vydědil. Ten mu za to ani nepřišel na pohřeb a dodnes o celé záležitosti nehodlá mluvit.

"Jejich pohled na život a posuzování hodnot se natolik vzdálily, že se už nedaly přemostit. Chyba byla asi na obou stranách," vysvětlila Sovákova manželka Anna v rozhovoru pro Instinkt. "Teď už se s tím nedá nic dělat, je zbytečné se v tom vrtat," dodala moudře.