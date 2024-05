Snímek z pera scenáristické dvojice Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka patří mezi nejoblíbenější tuzemské filmy. Pyšní se nejen skvělým hereckým obsazením, ale také nezapomenutelnými hláškami. I přestože většině jeho fanoušků přijde bezchybný, pár detailů tvůrcům přece jen uniklo.

Málokterý zaměstnaný dospělý z rodinou, jemuž navíc táhne již na důchod, by se chtěl vrátit do školních lavic. Ani mistr v továrně na výrobu zemědělských strojů Jiří Kroupa nebyl nadšený, když mu jeho nadřízený oznámil, že si musí udělat maturitu z průmyslovky.

Nakonec se ale nechal přemluvit. Tím začalo jeho večerní studium, protkané řadou humorných situací, jež jsou založené hlavně na různých charakterech jeho spolužáků a členů profesorského sboru.

Marečku, podejte mi pero!

Film již v době po svém uvedení do kin zaznamenal ohromný úspěch. A i dnes, téměř padesát let po natočení, patří mezi nejoblíbenější české snímky a mnohé jeho scény a hlášky se doslova staly součástí naší kultury.

Snad všichni slyšeli například o brouku hrdobci, žáku Hliníkovi, jenž se odstěhoval do Humpolce, nebo o podlézavém studentu Hujerovi. Výzva „metelesku blesku”, vzkaz „sejdeme se na hřbitově“ nebo repliku „Plha se hlásí,“ či „Pane učiteli, už je čas!“ navíc rádi používáme i v běžném životě.

close info CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=772453 zoom_in Hliníkova pamětní deska v Humpolci

Avšak i zkušenému režisérovi Oldřichu Lipskému a jeho štábu uniklo pár chyb, na které fanoušci filmu upozornili na stránce ČSFD.cz a FDB.cz.

Chyby ve filmu

První najdete hned v úvodu snímku, kdy Hujer přinesl profesoru v podání Josefa Abrháma balíček se švestkami, jenž položil na pravou část stolu. Když ale pedagog vstoupí, ovocná nadílka je již na levém okraji.

Pozornému divákovi navíc neunikne, že Jiří Sovák si sedá do lavice, poznačené nápisem „Kroupa je vůl”, nacházející se u okna. Když však jeho syn přichází na matematiku, stoleček je v prostředním oddělení třídy.

Zázračný přesun se stal také s bonbonem, který dal Tomáš Holý učiteli chemie do ruky. V době, kdy otevírá vzkaz, cukrovinku odhazuje doprostřed katedry. Ve chvíli, kdy si ji klučina bere zpět, má ji připravenou na okraji stolu. Pravděpodobně, aby na ni dosáhl. Navíc, napadlo vás někdy, co na střední průmyslové škole dělá žák základní školy?

close info Youtube.com zoom_in Zázračný přesun bonbonu

Tato scéna se pyšní další chybou. Té si ale všimnou pouze fajnšmekři. Na tabuli za postavou Františka Filipovského je napsána chemická rovnice 2 Na + 2 H 2 O = 2 NaOH. Ta je ovšem chybná. Správné vyčíslení má vypadat 2 Na + 2 H 2 O = 2 NaOH + H 2 .

Omyl se stal také ve scéně, v níž učitel Janda diktuje panu Kroupovi úlohu, a ten místo čísla 3457 napíše pouze 345. Přitom výsledek mu vyjde správný a je pochválen.

close info Youtube.com zoom_in Špatné číslo, správný výsledek...

Chyba ve skriptu se stala i tehdy, kdy Tuček a Švajs upozorňují Hujera, aby došel pro matikáře do kabinetu a on si schová tabulky do tašky, která je na lavici. Když se ale vrátí zpět do třídy, jeho stůl je uklizený a pro aktovku se natáhne dozadu.

Omyl se objevil i v závěru filmu ve scéně, kdy Hujer posílá vedoucímu Kroupovi švestičky ze své zahrádky. Žebřík, po němž balíček stoupá, totiž jen o pár sekund později zázračně zmizí.

