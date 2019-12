Marečku, podejte mi pero!: Setkání před kamerou usmířilo otce a syna i v životě

V kultovní komedii Marečku, podejte mi pero! si Jiří Sovák zahrál otce pilného středoškoláka, kterého ztvárnil jeho vlastní syn Jiří Schmitzer. Ve filmu to vypadá, jako by ti dva museli mít vřelý vztah i ve skutečném životě. Bohužel, opak byl pravdou.

Jiří Schmitzer se s tátou v podstatě nestýkal už od svých dvou let, kdy se rodiče rozvedli a soud ho svěřil výhradně do péče matky. Sovák marně usiloval o to, aby mohl syna vídat. Matka malého Jirku raději umístila do celotýdenní družiny, než aby ho poslala k otci. Chlapec vyrůstal s pocitem křivdy a nemohl tátovi zapomenout, že od rodiny odešel.

Naštvaný byl ale také sám Sovák: na Jiřího platil vysoké alimenty a domníval se, že by jeho bývalá žena mohla za tyto peníze dítěti dopřát radostnější zážitky, než permanentní pobyt u cizích lidí.

V dospělosti už Jiřímu ovšem nic nebránilo, aby se Sovákem navázal kontakt a pokusil se obnovit dávno rozbité pouto. Protože vystudoval herectví, otec se synem se stali i kolegy. Natáčení veselohry Marečku, podejte mi pero! je měla vlastně usmířit, což se také i stalo. Získali k sobě vřelejší vztah a na čas to vypadalo, že je vše na dobré cestě. Záhy ale došlo k tragické události, která jejich cesty opět částečně rozdělila.

Když se Schmitzer vracel svým vozem jednoho večera z divadla, srazil chodce, který svým zraněním podlehl. Nehodu sice herec přímo nezavinil, ale nadýchal alkohol, a tak mu soud nemilosrdně uštědřil tři roky natvrdo. Prchlivý Sovák se rozčílil a zahrnul syna výčitkami, nakonec ale vychladl a sehnal mu právníka.

Sovák se podle vzpomínek svých kolegů na syna kvůli nehodě nehněval a časem na celou věc snad i zapomněl. Přesto mezi oběma herci docházelo k rozporům, o nichž ani jeden z nich nechtěl hovořit.