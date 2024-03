Prosadil se zejména v oblasti animace, hudby, herectví i výtvarného umění. Je synem uznávaného herce Vlastimila Brodského a nevlastním bratrem Terezy Brodské. Kdysi známý praktikant Hlaváček zešedivěl a maluje hřbitovy. Poznáte ho ještě?

Z herecké rodiny

Po absolvování střední uměleckoprůmyslové školy a krátkém proniknutí do záludností animace na pražské FAMU se Marek Brodský začal věnovat práci animátora. Od roku 1982 spolupracoval na krátkých animovaných filmech, kde působil nejen jako animátor, ale také jako výtvarník.

V devadesátých letech Marek diverzifikoval své portfolio, ponořil se do žurnalistiky v časopise Audio Video Review a současně směřoval své umělecké schopnosti do animovaných reklam a grafiky.

Jako zakládající člen skupiny Up the Staircase Down the Stairs našel se svým talentem uplatnění nejen na koncertech, ale také ve výtvarném umění, o čemž svědčí jeho autorství obalů alb skupiny.

Neméně výrazná pak byla i Brodského herecká kariéra. Objevil se například v divácky úspěšném seriálu Křeček v noční košili. Dále ztvárnil pozoruhodné role ve filmech jako Dneska přišel nový kluk, Rozpuštěný a vypuštěný nebo Mravenci nesou smrt.

Koncem devadesátých let však Marek herectví zanechal. Jeho posledním filmem se stal v roce 1996 počin režiséra Petra Zelenky MŇÁGA - Happy End.

Démon jménem alkohol

Navzdory oceněním a výraznému hereckému talentu čelil Marek Brodský osobním démonům, když se poměrně dlouho potýkal se závislostí na alkoholu a s ní spojenými psychickými problémy.

Rozpuštěný a vypuštěný:

Zdroj: Youtube

„Mně chlast vždycky ubližoval spíš psychicky než fyzicky – trpěl jsem depresemi, bral na ně prášky, ale v kombinaci s alkoholem antidepresiva neúčinkují, takže se můj stav postupně natolik zhoršoval, až začal ničit i mou fyzickou stránku,“ uvedl Brodský.

Nadměrné pití ho dovedlo až na životní křižovatku, kde měl pouze dvě možnosti. Buď svou závislost začne řešit, nebo skončí špatně.

Byla to však Markova houževnatost, která ho nakonec donutila vyhledat odbornou pomoc, přiznat si všechny své slabosti a postavil se jim čelem.

Jeho cesta ke střízlivosti se ale neobešla bez zkoušek. Marek se v několika rozhovorech otevřeně podělil o své zkušenosti s bojem s depresemi a závislostí na alkoholu a upřímně vylíčil zlomové okamžiky, které ho přiměly vyhledat léčbu.

„Terapie, kdy sedí parta v kroužku a povídá si, kdo je větší alkáč a kdo to v životě nejvíc zvoral, na mě nefungovaly. Mně pomohlo, že jsem to viděl okolo sebe. Skamarádil jsem se tam s několika chlapy a z nich už tři umřeli,“ uvedl Marek.

Takto vypadá Marek Brodský dnes. Nabral pár kilo a lehce prošedivěl. Poznali byste jej?

close info Profimedia zoom_in Marek Brodský dnes

