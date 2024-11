Externí autor 4. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Karel Černoch byl skvělý muzikant, kterého proslavily písničky jako Zrcadlo nebo Nářek převozníka. Kdyby nepodlehl zákeřné rakovině, oslavil by 81. narozeniny. Zanechal po sobě syna Marka a dceru Terezu. Jak dnes jeho syn vypadá? Poznali byste ho?

Karel Černoch měl nálepku problémového kluka

Karel Černoch neměl úplně jednoduché mládí. Na lidové škole umění studoval zpěv a hru na kytaru. Bohužel kvůli „špatnému rodinnému kádrovému profilu“ musel do učení a měl se stát klempířem. Protože byl občas vznětlivý, tak na jednou na praxi došlo ke konfliktu, kvůli kterého ho z učení vyhodili.

„Byl únor, oslava ‚Vítězství‘, a přišel k nám mluvit jeden blbec z vedení Tatrovky. Začal vykládat, že zvítězila dělnická třída a pokořila konečně ty chamtivý kapitalisty, kteří odírali dělníky, pracující soudruhy," vyprávěl v knize Já bejval divnej kluk. A v tu chvíli Karlovi ruply nervy a nechtěl si něco takového nechat líbit.

„A soudruzi, ta naše revoluce pokořila nejen kapitalisty, ale taky konečně došlo i na jejich děti, které se alespoň naučí pořádně makat.’ Začal ukazovat na mě, a to neměl dělat. Prostě jsem to nevydržel a řekl mu, že kecá, že ti soudruzi naopak odrali nás, začali jsme do sebe strkat a vznikl politickej incident. Já jsem musel z učení odejít a byl jsem přeřazen na pomocnou práci," vzpomínal.

Se zpíváním začal v roce 1962, kdy šel na vojnu. Shodou okolností se tam potkal s Miloslavem Šimkem a Jiřím Grossmanem. Po vojně se vrhnul na bigbeat a zlomový byl pro něj rok 1969, kdy zvítězil v Bratislavské lyře. Vyhráno ještě neměl, protože následně dostal zákaz vystupování na veřejnosti. Přesto všechno se mu nakonec podařilo prosadit se a stal se z něj skvělý zpěvák, kterého lidé milovali.

Rakovina ho srazila na kolena

Karel Černoch zemřel v roce 2007 na rakovinu tlustého střeva. Na jeho zdraví měla nevalný dopad autonehoda z roku 2004 a podepsal se na něm hlavně stres. V té době jel Karel Černoch společně se začínajícím talentem Patrikem Stoklasou v autě, které havarovalo. Černoch po nárazu vyletěl z auta a Stoklasa po několika dnech v nemocnici zemřel.

Jeho syn Marek Černoch se Blesku svěřil, že si to jeho otec hodně vyčítal. „Táta si pak vyčítal, že kdyby seděl na jiném místě, tak Patrik, mladý kluk, mohl žít. Dokonce pak napsal článek s názvem Pochopil jsem, že smrt je nevratná," rozpovídal se s tím, že Karel Černoch tuto událost nedokázal v sobě zpracovat a je přesvědčený o tom, že to odstartovalo jeho nemoc.

„Nejsem lékař, ale co jsem se bavil s odborníky, připouštějí, že takovýhle stres mohl být zásadním faktorem,“ dodal Marek, který se snaží stále nést odkaz svého báječného otce a s kapelou Angels zpívá jeho písničky. Této tragédii předcházela ještě jedna. V roce 2001 jeho kamaráda Jiřího Wimmera rozdrtil autobus.

Děti Karla Černocha

Karel Černoch po sobě zanechal dvě děti. Dceru Terezu Černochovou, která na počátku tisíciletí zazářila v dívčí kapele Black Milk a syna Marka, které se věnuje také hudbě a v roce 2015 proslul kontroverzním vystoupením na pražském Albertově, kde zazpíval českou hymnu vedle prezidenta Miloše Zemana a Martina Konvičky.

Marek Černoch na svého otce vzpomíná velmi rád. „Byl skvělý. Nerozmazloval mě, byl spíše pedant. Vždy říkal, že když něco dělám, musím to dělat naplno. Tím se snažím celý život řídit," řekl v rozhovoru pro Blesk.cz. I přesto, že jako muzikant nebýval často doma, vždycky si naše chvíli pro svoji rodinu.

„Je pravda, že táta moc doma nebyl. U muzikantů bylo v té době běžné, že jezdili na koncertní šňůry, takže byl často pryč. Ale když byl doma, užíval si to naplno a snažil se nám to vynahradit," pokračoval dál Martin, který si tyto významné chvíle uchoval v paměti.

"Úplně nejradši jsem měl chvíle, kdy měl volno, uvařil večeři, pak jsme si povídali nebo poslouchali muziku. Probrali jsme pak spolu vždy úplně všechno," dodal Marek, který svého otce naposledy slyšel na Štědrý den, ale už se nikdy nesetkali. Protože měl ten den Marek chřipku, nedoporučili mu, aby v takovém stavu k otci jezdil, aby ho neohrozil. „Mluvil jsem s ním alespoň po telefonu a na náš poslední hovor nikdy nezapomenu. Říkal, ať pozdravuji děti a že se těší, až přijedeme. Už jsem to nestihl. Tři dny na to umřel," dodal.

Zdroje: Blesk.cz, iDnes.cz