Třináct let bavil diváky se Zdeňkem Izerem a pak z jeho pořadů zmizel, vytratil se z televizní obrazovky. Krátce ho bylo možné vídat po boku jeho první manželky ve společném programu, pak se znova „ztratil“… Víte, kde se s ním dnes můžete setkat?

O náhodách a propletencích

„Můj otec byl dirigent a maminka zpívala ve sboru, děda hrál v České filharmonii na harfu. V dětství jsem téměř neznal jinou než vážnou muziku. Mám ji rád a pro orchestr mám slabost,“ svěřil se kdysi v jednom z rozhovorů Marek Dobrodinský (*1962), bavič, herec, textař a hudební skladatel. Byť se to na první pohled může zdát divné, láska k hudbě ho zavedla na studia elektrotechniky na vysoké škole.

Chtěl se věnovat zvukové a hudební režii, a jak vyprávěl Zuzaně Bubílkové v pořadu Koho čas vzal, bavily ho „drátky a kabely“, prostě elektrosystémy. Když si s kamarády v mládí pro radost muzicíroval, od amatérsky sestaveného zesilovače dostal při výměně elektronky pořádnou pecku… Tak se dostal k elektrotechnickému oboru, k vysněné hudební režii až o mnoho let později. Elektroniku ale učil rok a půl na učilišti. Jak s humorem mu vlastním dodává, že dnes alespoň ví, kam co zapojit, na co nesahat a znalosti se mu hodí v jeho domácím studiu.

Osudové či osudné aneb s Izerem

Se Zdeňkem Izerem začínal Marek na počátku 90. let v Zdeněk Izer show. Vystupovali spolu v dalších zábavných pořadech, silvestrovských show i v divadlech. Spolu byli autory audio komediální série Česká policejní akademie, která byla později zfilmována, a oba si zahráli hlavní role. Oblíbený byl jejich pořad Na palmě, kterým se snažili pomocí skryté kamery napálit známé tváře.

Někdy kolem roku 1995 se Marek seznámil se svou první manželkou, zpěvačkou Gabrielou Goldovou, nějaký čas se prý míjeli, dali se dohromady o dva roky později. Spolupráce s Izerem postupně začala váznout, jak bavič říká, po takové lidské stránce. Jednak se začala určitým způsobem projevovat ponorka, ale hlavním úskalím byla Gábina. Izer měl pocit, že se ona chce přiživit na jeho slávě, ale hlavně že Marek pracuje víc pro ni. Psal jí písničky, dělal aranže a na vymýšlení společných skečů prý „kašlal“. Tak se rozešli a ne zrovna v dobrém.

Osudové či osudné aneb s Gábinou

Marek a Gábina spolu s rozhlasovým DJ Tomáš Vilášek v roce 2003 rozjeli zájezdový pořad Napálit se nedáme s vtipnými klipy natočenými skrytou kamerou, písničkami Goldové a humornými scénkami. V té době už byli rodiči půlročního Marka. Ani syn ani společný pořad jejich bouřlivé „italské“ manželství neudrželi pohromadě a po více než dvou letech, kdy už spolu nežili, se rozvedli.

Jak už to bývá, lidé se scházejí i rozcházejí, ale jejich rozchod provázela pro Marka velká bolest. Gábina začala žít s o jedenáct let starším přítelem, za něhož se později provdala. Ten nechtěl, aby se Marek s malým synkem stýkal, protože byl vychováván s tím, že on je jeho táta. Na odbornou radu psychologa „neplést dítěti hlavu“ na to bývalý komik přistoupil. Neviděl proto svého syna vyrůstat.

Otočil list

Marek pak pověsil „bavičství“ na hřebík a začal se věnovat moderování různých akcí i pořadů v radiu, na mnohých se podílel i scénářem. V roce 2006 se oženil s Veronikou Voralovou, kterou poznal na jedné z akcí. S ní spojil nejen svůj osobní, ale i krásný pracovní život.

Veronika založila v roce 2000 Agenturu Veronika, která si za více než dvacet let svého působení vybudovala jméno a „dostala se na špičkovou úroveň“ v realizaci kulturních akcí, zejména na hradech a zámcích, sportovních aktivit a firemních večírků, působí v modelingu a hostesingu, jak se píše na jejích stránkách. V nabídce má pořady pro děti, jen pro příklad z posledních zmíníme Staročeské Vánoce, ale pro i dospělé, třeba hry pro noční prohlídky zámků.

A Marek? Nestojí stranou, na všech aktivitách s ní spolupracuje. Kromě toho je ředitelem uměleckého oddělení agenturního Pohádkového divadla Marka Dobrodinského, které je hlavních aktérem tematických pořadů. V nich také hraje, má na starosti hudební aranžmá, scénáře a je autorem písní. Jen pro příklad zmíníme jejich zcela ojedinělý projekt: již dvacet let pořádají divadelní představení na našich hradech a zámcích, kde se děti v komnatách, sklepeních a dračích slujích stávají součástí pohádky a zájem je obrovský…

