Proslavila ho jedna z nejlepších českých komedií Pelíšky. Zde ztvárnil postavu malého chytrolína Péti, který odmítl pustit nápadníka své matky, učitele v podání Jaroslava Duška na toaletu. Co dělá Marek Morvai-Javorský dnes a jak se od dob natáčení změnil?

Slavné Pelíšky

Od natáčení Pelíšků uběhlo již 24 let. Jednu z hlavních rolí zde ztvárnil také Marek Morvai-Javorský, který hrál malého chytrolína Péťu, syna své filmové matky Evy Holubové.

Role filmového Péti však nebyla první televizní zkušeností, kterou Marek měl. Začínal v magazínu pro děti Od Kuka do Kuka. Jako osmiletý uváděl v Ostravě magazín České televize pro děti Klubíčko.

Právě Klubíčko odstartovalo jeho hereckou kariéru. Zde si Marka vyhlédl režisér Jan Hřebejk a nabídl mu roli záporáka Foxla v seriálu České televize Kde padají hvězdy. Právě Hřebejk pak Markovi nabídl i roli chytrolína Péti v úspěšné české komedii Pelíšky.

Markovi bylo v době natáčení Pelíšků pouhých dvanáct let, přesto svým talentem dokázal, že se s jeho výběrem režisér Hřebejk nespletl. Všichni si pamatujeme Markovu otázku „Hoří hovno?“, kterou položil učiteli v podání Jaroslava Duška, který se chystal na kvalitní sex s Evou Holubovou.

S režisérem Hřebejkem se Marek potkal ještě jednou, když mu nabídl roli v seriálu Bakaláři. Po natočení Pelíšků se Marek objevil v několika slovenských pohádkách.

Co dělá dnes?

Marek v televizním prostředí vyrůstal. Jeho maminka pracovala pro bratislavskou televizi, otec byl úspěšný novinář. Ačkoliv Markova kariéra začala slibně a měl nakročeno tím nejlepším směrem, jak sám uvedl, ambice stát se hercem nikdy neměl.

Marek a jeho nezapomenutelná scéna ve filmu Pelíšky:

Zdroj: Youtube

„Nikdy jsem hercem být nechtěl. Už jako dítě mě lákali do divadla, ale já jsem si raději hrál s kamarády.“ I to byl důvod, proč se Marek nakonec rozhodl svět herectví opustit a dělat něco, co ho skutečně baví.

Na natáčení Pelíšků ale vzpomíná rád. „V době natáčení Pelíšků mi bylo asi dvanáct let. Líbilo se mi, že mohu na kameru říct: ‚Hovno hoří‘,“ uvedl Marek. Během natáčení se nejvíce spřátelil se Silvií Koblížkovou, která ztvárnila roli Šebkovy dcery Uzlinky.

Marek vystudoval obchodní akademii. „Na konzervatoř jsem si nevěřil,“ přiznal. Ačkoli se dnes už herectví nevěnuje, na umění jako takové nezanevřel. Dnes se živí jako úspěšný IT manažer, a když je čas, píše náměty pro různé televizní spoty a fotografuje.

„Přišlo mi, že herectví je tvrdý byznys a prorazí v něm jenom ti nejlepší, proto jsem se nakonec rozhodl pověsit herectví na hřebík a zkusit štěstí na obchodní akademii,“ vzpomínala někdejší filmová hvězda.

Mimo to rád fotí, sem tam působí jako producent hudebních videoklipů. Marek je již několik let zadaný. Se svou přítelkyní má dítě a tak se kromě práce snaží být především dobrou hlavou rodiny.

close info Youtube zoom_in Marek Morvai-Javorský dnes

