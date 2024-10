Externí autor 14. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Vzpomínáte si na detektivní film Smrt stopařek? Obličej herce, který hrál vraha tenkrát nikomu nic neříkal, což byl záměr. Pocházel totiž z Polska a byl to takový životní smolař.

Málo se ví, že režisér Jindřich Polák původně uvažoval obsadit do role bestiálního vraha Petra Kostku. Ten se sice už začal učit roli, ale nakonec měl smůlu. Nebo možná štěstí, ale to už dnes nikdo nezjistí. „Čím více jsme o tom přemýšleli, vycházelo nám, že by nebylo asi vhodné, aby tuto postavu hrál známý český herec,“ prozradil Polák. „Uškodilo by to jednak jemu samotnému a také filmu. Proto jsme se rozhodli porozhlédnout se za hranicemi a do představitele vraha Charváta obsadit cizince, aby ta detektivka byla údernější a více zapůsobila na diváka,“ dodal. A tak přišel na řadu seznam herců z východní Evropy.

Něžný obr

Vraha si nakonec zahrál polský herec Marek Perepeczko. I když to byl dvoumetrový, doslova svaly nabušený chlap, obě jeho „oběti“ na něj pěly chválu. Měl údajně takové problémy se škrcením, až mu Dagmar Patrasová musela říct, aby se nebál trochu přitlačit. Tak ji poslechl a ona měla několik týdnů na krku jeho otisky prstů.

Milovník literatury

Marek Perepeczko vždycky nebyl tak svalnatý. Dokonce v dětství a dospívání trpěl posměšky spolužáků, kteří si na něj dovolovali pro jeho hubenou, až neduživou postavu. V té době začal utíkat k literatuře a dokonce přemýšlel o studiu architektury. Jenže zasáhl otec, kterého zlobilo, že je jeho syn šikanovaný. Přihlásil ho proto do veslařského oddílu, aby trochu zmužněl. Brzy Marek zjistil, jak moc ho sport baví.

Otec mu z radosti, že jeho záměr vyšel, pořídil doma posilovnu a Marek vyzkoušel řadu sportovních aktivit. Hrál basketbal, plaval, až objevil kouzlo kulturistiky, ve které se doslova našel.

Od četby k divadlu

Uběhlo pár let a Marek Perepeczko se rozhodl pro studium Národní akademie dramatických umění Aleksandera Zelwerowicze ve Varšavě. Byl inteligentní a navíc talentovaný, takže po škole neměl nouzi o práci. Na vysoké se rovněž seznámil se svou budoucí ženou Agnieszkou Fitkau. Vzali se, jenže udržovali spíš volné manželství než klasický vztah.

Tréma a nepříjemné migrény

Na jevišti sice exceloval, ale nikdo neviděl jeho psychické vyčerpání, při kterém se třásl, potil a trpěl šílenou trémou, která mu způsobovala migrény. Před živým publikem se zkrátka necítil dobře. Zkusil film. Ale teprve ve filmech Pan Wolodyjowski, Veselka nebo Jánošík či zmíněné Smrti stopařek se mu podařilo předvést herecký talent.

Jenže tréma se ho držela i při natáčení filmů. Občas na tom býval tak špatně, že musel kvůli šíleným bolestem hlavy docházet do nemocnice na injekce, aby mohl dál hrát.

Život v Austrálii

Jeho manželka ho po nějaké době začala přemlouvat k emigraci. Perepeczko tak zmizel na patnáct let do Austrálie. Tam byl nešťastný a nevylepšilo se to ani po návratu. Dařit se mu začalo až teprve za pár let. Dokonce se stal ředitelem divadla v Čenstochové.

Psychické potíže

Ani profesní úspěch i relativní klid ve vztahu s Agnieszkou, se kterou nežili ve společné domácnosti, nezlepšily jeho pravděpodobně neléčené deprese či jiné psychické potíže. Svoje „nenálady“ začal přejídat.

A to tak moc, že během krátké doby přibral o desítky kilogramů. Otekl v obličeji, až ho mnozí podezírali, že pije. On sám v jednom rozhovoru prohlásil, že se „užere k smrti“. Jednoho listopadového večera roku 2005 s ním jeho žena povečeřela a pak odjela k sobě do bytu. Když mu druhý den ráno volala, telefon nikdo nebral. V té době už Marek Perepeczko nebyl mezi živými. Skolil ho masivní infarkt.

