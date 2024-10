I když se na obrazovkách některé objevily, Československá televize seriály pro děti ze západu nemohla „hýřit“. Obohatit nabídku však směla o produkci spřátelených sousedů. Patří mezi ně i polský seriál, jehož hlavního hrdinu milovali všichni náctiletí. Letos by mu bylo 65 let. Vzpomenete si?

S váháním

Jeho vášní byl tanec, o dráze herce nikdy nesnil, ani jím být nechtěl. Chtěl být choreograf. Když mu bylo patnáct, dostal se mu do ruky časopis Świat Młodych (Svět mládeže), kde se dočetl o konkurzu na obsazení rolí do dramaticko-romantického filmu Koniec wakacji (1974) u nás známý jako Konec prázdnin. V touze po „dobrodružství“ se přihlásil. Z tisíců uchazečů se dostal do úzkého výběru a hlavní roli chlapce Jurka mu svěřil sám režisér Stanisłav Jędryka, byť si nebyl zprvu jistý, že to je dobrá volba.

O svém hereckém talentu režiséra přesvědčil mladý Marek Sikora (*30. srpna 1959) již při první klapce. Obsadil ho proto o dva roky později do dobrodružného seriálu Szaleństwo Majki Skowron, který u nás běžel pod názvem Prázdniny u jezera (1976). Z pohledného mladíka, představitele hrdiny Ariela, se stal přes noc idol dívčích srdcí. Záplava milostných dopisů a zájem o něho, když si pak ještě „střihnul“ hlavní roli ve dvou celovečerních filmech, ho přiměly po dokončení baletní školy odložit svůj „choreografický“ sen a pokračovat ve studiu.

Pojmem doma

Pro nás, českého diváka, se pak už ztrácí. Vystudoval herectví na Národní filmové, televizní a divadelní škole Leona Schillera v Lodži a poté ještě režii na Národní akademii dramatických umění Aleksandera Zelwerowicze ve Varšavě. Jako divadelní, televizní a operní režisér a choreograf působil na několika polských divadelních scénách. V roce 1990 získal ocenění poroty na divadelním festivalu Opolskie Konfrontacje Teatralne.

Na cestě poslední

Charismatický Marek Sikora se v roce 1984 v divadle v Poznani setkal s debutující herečkou Grażynou Wolszczak, která se do něho zamilovala. Jak přiznala po letech, byl tak „strašně hezký“, že se bála si s ním něco začít. „Myslela jsem si, že je příliš hezký a já příliš ošklivá. Nenosila jsem halenky s odhalenými rameny, protože jsem se styděla za kostnaté paže. Trápil mě můj velký nos!“

Ten však očividně pohlednému režisérovi nevadil a 29. března 1986 si ji vzal za manželku. V městečku Służów nedaleko jeho rodiště Busko-Zdrój si začali budovat domek a o tři roky později se stali rodiči syna Filipa. Na počátku 90. let prý přišel ze dne na den bez vysvětlení o práci v Televizním divadle, která měla být hlavním zdrojem příjmu pro rodinu, a dle vzpomínek manželky se nervově zhroutil. Záhy ale získal práci v Divadle Bogusławskeho v Kalisži a Hudebním divadle v Gdyni, kde působil až do své smrti.

close info ČSFD.cz / ČSFD.cz zoom_in Marek Sikora se chtěla věnovat tanci a být choreograf, do jeho kariéry se mu „připletlo“ herectví....

Jeho slibnou kariéru a rodinné štěstí však ukončí velká tragédie. Dne 22. července 1996 se Marek Sikora chystá navštívit své rodiče v místě svého rodiště. Nikdo tehdy netuší, že talentovanému muži zbývá pár hodin života.

Cestou k rodičům se mu udělám slabo. A jeho zářící hvězda předčasně vyhasíná. Příčinou skonu měsíc před jeho třicátými sedmými narozeninami je krvácení do mozku.

