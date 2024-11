Externí autor 2. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Je jedním z nejznámějších českých herců. Ženám se při pohledu na něj podlamují kolena. Dodnes má výraz rošťáka. Pod jeho drsnou slupkou se ale ukrývá citlivá duše. Nedávno herec dokonce přiznal, že prožíval velmi těžké období, kdy se pokusil o sebevraždu.

Poprvé se Marek Vašut objevil před kamerou už v pěti letech v rodinné komedii Káťa a krokodýl. Tehdy asi nikdo netušil, že z malého kluka s rozcuchanými vlasy vyroste hvězda českého i mezinárodního formátu. Dnes, ve svých 64 letech, je uznávaným hercem, dabérem a ikonou elegance. Ale cesta k úspěchu nebyla tak jednoduchá.

„Když jsem byl mladší, měl jsem tendenci se se scenáristou i režisérem dohadovat, že takhle by to ta postava neřekla. A už vůbec ne touhle větou,“ vzpomíná herec na své začátky. „Dnes, jako předdůchodce, jsem úplně v pohodě s tím, když mi režisér, čili zadavatel práce, řekne – postavte ta kamna tady v koutě, i když je vývod pro komín o metr dál, a postavte mi je nakřivo.“

Záporáci? Žádný problém!

Přestože je známý svými rolemi záporáků, nebere to jako omezení. Naopak, vidí v tom výhodu: „Přinášejí velkou výhodu, protože hrát Mirka Dušína tak, aby lidi neštval tím, jak je vzorný, to je mnohem větší umění, než hrát záporáky.“

Jeho talent nezůstal nepovšimnut ani v zahraničí. Dostal se až do Hollywoodu, kde si zahrál například v legendární Mission Impossible, nejnověji ho můžeme vidět v britském krimi seriálu Slow Horses. A i když měl možnost posunout svou kariéru v zahraničí dál, nikdy netoužil po trvalém přesunu. „Abyste udělali skutečně dlouholetou kariéru, musíte se do Hollywoodu, do toho oka hurikánu, odstěhovat a tam pracovat a zkoušet prorazit. A tak silnou touhu jsem v sobě nikdy neměl. Je to totiž bez záruky. 99,9 procentům se to nezdaří!“

Na oko tvrdá slupka

I když ho mnozí vnímají jako muže s tvrdou slupkou, on sám to vidí jinak: „Tvrdá slupka… víte, to je takové trochu klišé. Zkrátka vypadám, jak vypadám. Jsem vysoký, plešatý chlap, asi na první pohled nepůsobím jako miloučký dědoušek,“ říká o sobě. Fanoušci se ho ale bát nemusí: „Lidé si o fotku říkají běžně a já se snažím vyhovět.“

Přestože milé fanoušky neodmítne, nepatří k těm, kteří vyhledávají večírky a veselí. I mezi kolegy platí spíš za introverta a tak trochu podivína. Herec přiznává, že za to může i jeho povaha, která je mírně vznětlivá. A ještě něco.

Nedávno se Marek Vašut uchýlil k velmi osobní zpovědi. Odhalil, že bojuje s depresemi. V roce 2000 jeho duševní zdraví spočinulo na pokraji propasti a nadaný umělec si sáhl na život. „Šestého června 2000 jsem se skutečně pod vlivem dlouhodobě neléčených depresí rozhodl odejít dobrovolně ze života,“ svěřil se s tím, že se situace opakovala i o několik let později.

Naštěstí se mu vnitřní démony podařilo zkrotit. Uvědomuje si, že kombinace alkoholu a neléčených depresí je cesta do pekla. Zároveň realisticky přiznává, že lék na duši bohužel nemá. „Musím brát léky a docházet na terapie. Je to běh na dlouhou trať,“ přiznal před časem a více se ke svému stavu nevyjádřil. Ostatně své soukromí si střeží jako ostříž, a pokud rozhovor poskytne, většinou se šarmantní herec zaměří na neutrální témata, jako jsou například jeho přibývající léta.

Stárnutí? S humorem!

Ačkoli o sobě mluví jako o „předdůchodci“, stárnutí bere s nadhledem. „To, že mě nevadí mluvit o stárnutí, neznamená, že mně to neleze na nervy. Zlobí mě, jak mi ubývají síly. Pořád tankuješ, ale motor je opotřebován, těsnění netěsní. To, co má dřít, nedře, co má jít hladce, dře. Nebo tě začne něco bolet.“

Svůdník? Kdepak

A jak to má marek Vašut se ženami? Mnozí by si mysleli, a média tomu značně pomohla, že charismatický umělec nemá o ženy nouzi a mohl by být považován za svůdníka. Opak je ale pravdou. Jeho introvertní povaha nahrává spíš k tomu, že navazovat a hlavně udržovat vztahy pro něj není zcela jednoduché a jeho náručí prošlo jen pár těch skutečných lásek. Přesto není sám. „Mně permanentně dělá radost moje čivava. Mám dvě, starší Verunku, té je 11 let a 11měsíční Růženku. Nedávno byla na operaci s takovou dámskou záležitostí, ale už se jí zahojila jizvička a řádí jako dřív. Pes je stroj na lásku,“ rozněžnil se sympatický umělec.

Zdroje: radiozurnal.rozhlas.cz, www.denik.cz, tn.nova.cz