Jestliže chcete mít ve filmu postavu, která bude šarmantní, do toho elegán a zralý muž v letech, nabízí se jen hrstka adeptů. Mezi nimi je ale určitě ten, kterého vidíte na úvodní fotce, ačkoliv na první dobrou by vás to nenapadlo. Poznáte, kdo je dnes nepsaným lamačem mnoha dámských srdcí?

Ačkoliv je mu dnes již přes šedesát let, nejsou to jen „dámy”, kdo by toužil skončit v jeho náručí. Po roli ve filmu, který natočil režisér Filip Renč v roce 2005, se do něj totiž zakoukala i nejedna mladá slečna. Jeho postava byla totiž natolik charismatická, že očaroval spoustu dívčích srdcí. Ostatně o tom i samotný film je.

I když před těmi dvaceti lety hrál čtyřicátníka, lýtka se z něj zapalovala i mladičké Lauře. Jednalo se totiž o romantickou komedii Román pro ženy. Tedy snímku, natočeného podle stejnojmenného románu oblíbeného spisovatele Michala Viewegha.

Tyto role v posledních letech dostává velmi často. Šarmantní muž s tvrdou slupkou, to mu zkrátka sedí. Stačí vyjmenovat pár posledních filmů, kde hrál a bude v to jasné. Bestiář, Román pro pokročilé, pak jeden z těch úplně nejposlednějších – Za vším hledej ženu.

Milý dědoušek se z něj nestal

Jeho filmová kolegyně z posledního výše jmenovaného filmu se přiznala, že roli přijala jen z toho důvodu, že si myslela, že s naším prozatím tajemným hercem bude mít nějakou erotikou scénu. Té se ovšem nedočkala. Co se na tom ale krásně potvrdilo je to, že po herci prahnou i o dvacet let mladší ženy.

V reálném životě si o sobě nemyslí, že by byl muž s „tvrdou slupkou”. Jeho vzhled mu to sice neusnadňuje, protože podle svých slov „vypadá, jak vypadá”, ale když si za ním někdo na ulici přijde pro autogram, neodmítne. Milého dědouška byste v něm ale hledali marně.

Dnes už by se hercem nestal

Profesionálním hercem se stal v osmdesátých letech, tedy v době, kdy v Československu stále ještě „zuřil” komunistický režim, a kdo chtěl dosáhnout úspěchu, musel vstoupit do strany. To ale právě neplatilo v hereckém řemeslu. Pokud vám tedy nezakázali hrát, v případě zpěváků zpívat.

„V té době to znamenalo území relativní svobody, kde člověk mohl dosáhnout jistých úspěchů, aniž by kvůli tomu musel vstoupit do komunistické strany, a to pro mne bylo důležité. Dnes bych asi „na herce“ nešel,” řekl v rozhovoru pro časopis Story již před lety.

Kromě tuzemské půdy měl ale možnost tenhle sympaťák s uhrančivým pohledem okusit i tu zahraniční. Na to, abyste ale za „velkou louží” uspěli, musíte mít dost trpělivosti, kuráže a hlavně – štěstí.

„Abyste udělali skutečně dlouholetou kariéru, musíte se do Hollywoodu, do toho oka hurikánu, odstěhovat a tam pracovat a zkoušet prorazit. A tak silnou touhu jsem v sobě nikdy neměl. Je to totiž bez záruky. 99,9 procentům se to nezdaří!” uzavřel povídání o své dlouhé a bohaté kariéře jeden z nejoblíbenějších herců v Česku.

Klučík na úvodní fotografii je herec Marek Vašut.

Zdroje: idnes.cz, csfd.cz