Dnes je tento malý raubíř držitelem několika hudebních ocenění, jedno z nejcennějších získal v roce 2008, kdy vyhrál Zlatého slavíka v kategorii Objev roku. V letech 2021 až 2023 pak dosáhl na metu ještě vyšší, získal toto ocenění v hlavní kategorii, a to Zpěvák roku. Poznáte, kdo je na fotce?

Narodil se v roce 1985 v Železné Rudě, jeho tatínek je Slovák, maminka Češka. Co se týká jeho dětství, byl to skutečný ďáblík, pro průšvih nešel daleko. „Já byl spíš pohyblivé dítě. Většinou jsem nebyl tam, kde chtěli, abych byl. Takže se na tuhle akci hodím,“ prozradil dnes úspěšný zpěvák na jedné dětské akci, kde ho zastihl redakce webu Super.cz.

Vyhodil do povětří záchod, voda tekla celou školou

Když mu bylo deset let, vysloužil si za své „hříchy” i zhoršenou známku z chování, a to dokonce o dva stupně. „Pamatuju si, že jsem vyhodil ve škole do povětří záchod. Voda tekla celou školou. Vím, že jsem pak dostal novou záchodovou mísu,” zavzpomínal na své divoké dětství několikanásobný Český slavík.

Svůj trest si pak odpykával hrou na varhany v kostele. Ostatně toho nebylo málo, za co se měl tento malý hříšník kát. „Pak jsem tátovi ve třinácti zbořil auto, byla to totálka. Měl ho zrovna úplně nové, takže z toho nebyl úplně nadšený. Jinak jsem byl celkem v pohodě,“ odlehčil trochu celou situaci dnes devětatřicetiletý idol dívčích srdcí, který se zpěvákem toužil stát už od pěti let, kdy na pískovišti napodoboval Freddieho Mercuryho.

„Já jsem začal s muzikou kvůli kazetě Queenů, kterou mi kdysi táta pustil. A s tímhle pocitem, jak v té hale vystupuju, jsem toho večera usínal,” prozradil v rozhovoru pro web iDNES.cz muzikant, kterému se podařilo vyprodat největší českou halu, a to O2 arenu.

Změnu jména konzultoval s rodiči

Nápovědou by vám mohlo být, že vystupuje pod uměleckým pseudonymem, který si samozřejmě neprozradíme. Co si ale prozradíme, je jeho skutečné jméno a jak se to s tím uměleckým jménem vlastně celé seběhlo.

„Přišel jsem tehdy za tátou s opatrnou otázkou – vadilo by ti to? Ve smyslu, že naše příjmení je trochu komplikovanější a že ví sám, jak nám občas chodí dopisy na příjmení Zlobičák a podobně. A táta řekl: „To víš, že by mi to nevadilo. Freddie Mercury taky přece nebyl Freddie Mercury,“ objasnil celou situaci ohledně dohody s rodiči a poukázal opět na důležitost kapely Queen a jejich frontmana Mercuryho v jeho i otcově životě.

To, že byl jako malý kluk neposedný ďáblík se tak trochu promítlo i do jeho dospělosti. Procházel si obdobími, kdy hodně pil – a pak toho hodně litoval. Naštěstí se mu podařilo všechny své démony zahnat a dnes je spořádaný otec a manžel. Manžel není ovšem dlouho, ženu, která je matkou jeho syna, si vzal teprve vloni. A ještě ke všemu tajně.

Svatbu oznámil na stadionu v Edenu

Svatba proběhla vloni v květnu na Šumavě, kam se partneři odstěhovali z rušné Prahy. Fanouškům to pak oznámil na svém vyprodaném koncertě v pražském Edenu. Na závěr pustil i dojemné svatební video.

„Dnes je to 14 let od našeho prvního setkání a taky 40 dní od naší svatby… Díky paní Ztracená, že nosíš mé jméno!“ napsal dojemný vzkaz své manželce Marcele oblíbený muzikant a několikanásobný Zlatý slavík Marek Ztracený, vlastním jménem Miroslav Slodičák.

