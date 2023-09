close info By Unknown author - https://www.missamerica.org/organization/history/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50319364

Tereza Malá 30. 9. 2023 6:28 clock 3 minuty video

Před sto lety se středoškolačka Margaret Gormanová dostala do centra pozornosti, když se její fotografie objevila v soutěži popularity v deníku Washington Herald. Margaret vůbec netušila, že to bude znamenat začátek její cesty k tomu, aby se stala vůbec první Miss Amerika. Líbila by se vám i dnes?

