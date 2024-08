Externí autor 18. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Maří list balšámový je úžasná rostlina, která se u nás planě vyskytuje jen zřídka. To je ovšem škoda, protože je nesmírně užitečná.

Zázračné lístky

Maří list nese latinský název Tanacetum balsamita nebo Balsamita major, německy se mu říká Marienblatt, anglicky Costmary. Další česká označení mohou být zahradní balšám, bylina Matky Boží, ženská máta, řecká máta nebo biblový list, jelikož se sušenými listy často zakládala bible.

Rostlina má žluté, kulaté květy. Pochází z jihozápadní Asie a Kavkazu, byla přes Středomoří postupně zavlečena do Ameriky, kde ji lze najít v přírodě na nejrůznějších místech. U nás téměř neroste planě, občas se vyskytuje na rumištích, ale to nám nebrání si ji pěstovat. Má ráda teplo, potřebuje hodně slunce, zato vody jí stačí poměrně málo. Dorůstá výšky čtyřicet až sto centimetrů, je to trvalka.

Její nejvýraznější vlastností je silná vůně. Listy voní po mátě peprné, chutnají po mátě citronové, některé příbuzné druhy voní po kafru.

Využívá se tedy k odpuzování molů a provonění šatníku, případně se nálev dá aplikovat kosmeticky, k oplachování vlasů – osvěžuje pokožku hlavy a vlasům dodává lesk.

Obrovské uplatnění najde v kuchyni, můžeme ji dávat do salátů, polévek, ke kořenové zelenině, bramborám, hrachu, fazolím, drůbeži nebo do masových nádivek. Používáme ale jen rozumně malé množství, aby nepohltila ostatní chutě a vůně.

Maří list jako léčivka

Pokud nás trápí nachlazení, tak koupel z mařího listu může zmírnit příznaky, osvěžit nás, dodat pocit pročištěných dýchacích cest, které protáhne podobně jako máta.

Dá se použít rovněž při bodnutí hmyzem pro svůj chladivý a tišící účinek, především při poštípání od včel nebo ovádů.

Maří list funguje ale hlavně jako silné jaterní tonikum, posiluje játra a upravuje jejich činnost.

Díky mátové vůni a chuti je zároveň účinnou metlou na střevní parazity, zejména u dětí, kterým se některé jiné léky ještě nemohou nebo nedoporučují dávat. Maří list očišťuje a vymetá nežádoucí vlivy z trávicího systému.

Sbírají se primárně listy před rozkvětem rostliny, dají se konzumovat čerstvé i sušené. Díky tomu, jak mohou být voňavé a chutné, je snadné je prostě přidat do běžného jídla.

Maří list celkově podporuje činnost trávicí soustavy a ulevuje tak při žaludečních potížích.

Pro tyto účely je vhodné udělat si z něj čaj. Postup je velmi snadný. Vezmete jednu polévkovou lžíci listů a zalijete ji 250 mililitry vařící vody. Necháte čtvrt hodiny odstát a vylouhovat, pak už můžete zatepla pít.

Maří list se dá užívat samostatně, ale pro podporu jater, čištění střev a celkové posílení trávení se také dává do směsí s dalšími bylinkami.

V mařím listu najdeme řadu aromatických silic a dalších účinných látek, především kafr, karvon a thujon, dále třísloviny a hořčiny. Nesmějí ho užívat těhotné ženy.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, cs.wikipedia.org, www.casopis-rozmaryna.cz