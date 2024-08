Externí autor 20. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Jak známo, stav cévního systému ovlivňuje strava, pohyb a pochopitelně i věk. Pokud je potřebujete zpevnit a zvýšit jejich pružnost, vyzkoušejte tuhle dnes tak trochu polozapomenutou, přesto zázračnou bylinku, jejíž účinky znali lidé už ve starém Egyptě.

Pokud máte rádi voňavé bylinky, tak maří list balšámový bude rozhodně pro vás. I když je otázkou, zda máte rádi mentol a kafr, protože tyto dvě složky jsou v její vůni výrazné. Ne nadarmo je jedním z jejích lidových pojmenování i máta Matky Marie, bylina Panny Marie, anebo také biblový list, protože se používala jako záložka do Bible.

Ve středověku udělala téhle bylince osvětu známá bylinkářka abatyše Hildegarda. Maří list se hodně používal i v Anglii, na alžbětinském dvoře sloužil například k dezinfekci.

Je to mrazuvzdorná vytrvalá rostlina, která kvete v pozdním létě a začátkem podzimu drobnými žlutými kvítky. Původně pochází z východní Evropy a Asie a dřív se u nás pěstovala v mnoha zahrádkách. Není totiž moc náročná, daří se jí v sušší půdě. Jediné, co k životu potřebuje, je plné slunce.

Omlazuje cévy

Jelikož cévy rozvádějí krev v těle, potřebujeme, aby fungovaly správně. S věkem, ale také s kvalitou jídelníčku, nedostatkem pohybu a dalšími negativními faktory se jejich kvalita bohužel zhoršuje. Usazování nevhodných látek na jejich stěnách pak způsobuje snížení průtoku krve a také zvýšení krevního tlaku.

S těmito potížemi jdou ruku v ruce křečové žíly, poruchy krevního oběhu a další potíže. Při zhoršujícím se stavu vzniká kornatění cév neboli ateroskleróza. Toto onemocnění s sebou přináší nejenom vysoký krevní tlak, ale také vysokou hladinu cholesterolu, infarkt, mrtvici apod.

Jak připravit čaj

Jelikož maří list příznivě ovlivňuje i trávení, čistí játra, slezinu a je to i vynikající diuretikum, jeho popíjením zlepšíte nejenom stav cév, ale prospějete i dalším orgánům. Vlastní příprava čaje je přitom jednoduchá: polévkovou lžíci bylinky nasypete do hrnku, zalijete čtvrt litrem vroucí vody a necháte patnáct minut odstát. Odvar následně scedíte a vypijete.

Maří list v kuchyni

Bylinku můžete přidávat i do jídel, například salátů, na pečená masa, do různých směsí. Jenom pozor na to, že je dost aromatická, takže spíš s množstvím šetřete, protože ne každému musí její výrazná chuť svědčit. Kdysi dávno se maří list dokonce používal při vaření piva. Jako předchůdce chmelu sloužil k dochucování a barvení. A také poupata se nakládala jako kapary.

Bojovník s hmyzem

Letošní horké léto přeje hmyzu. Zejména tomu bodavému. Jestliže si chcete užít posezení v zahradě bez společnosti komárů a dalších polétavých nepřátel, utrhněte pár maří listů, rozmělněte je, aby se uvolnily vonné silice a nasypte do mističky, kterou dáte na stůl. Uvidíte, že se vám vyhnou obloukem. A pokud už vás přece jenom nějaký štípanec nebo bodnutí nemine, pomáhají masti s přidáním rozdrcených maří listů.

Na co dát pozor

Bylinku rozhodně nesmí užívat těhotné ženy. V ostatních případech je vhodné zkonzultovat její používání s ošetřujícím lékařem, aby nedošlo k interakci s léky.

Zdroje: www.awashop.cz, www.casopis-rozmaryna.cz, dvojka.rozhlas.cz