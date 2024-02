Je to již 10 let od okamžiku, kdy se v roce 2014 stala obrovská tragédie v krásné luxusní španělské vile na Costa del Sol. Jméno jemné slovenské krásky Márie Kukučové (33) znal tehdy celý svět. Byla to právě ona, kdo zmáčkl spoušť a připravila tak o život miliardáře Andrewa Bushe (48).

Případ byl známý po celém světě, takovou slávu asi půvabná modelka nečekala. Zavraždila svého bývalého milence a dostala odnětí svobody v délce 13 let a 9 měsíců. Ve slunném Španělsku si blondýnka odpykala polovinu trestu, a poté byla podmínečně propuštěna. Už tři roky si užívá tamního slunce, a dokonce je i aktivní na sociálních sítích.

Zločin z vášně

Mária dříve plnila titulky novin v souvislosti se svým šokujícím zločinem, dnes si na svobodě užívá benefitů krásného Španělska. Pohledná třiatřicetiletá blondýnka 5.dubna 2014 zabila třemi výstřely svého movitého přítele, britského klenotníka Andrewa Bushe.

Po hrůzném činu, který spáchala údajně ze žárlivosti, se vrátila na rodné Slovensko. Sama se přihlásila na policii, ale soud tehdy rozhodl o jejím vydání zpět do Španělska. Tamní soud posoudil vraždu Bushe jako čin v afektu. Byl jí udělen trest v délce 13 let a 9 měsíců, který si měla odpykat ve Španělsku.

Andrew Bush - úspěšný podnikatel, klenotník a miliardář.

Vůně svobody

„Šest let seděla v base, a pak je to tam tak, že může ústav opustit. Je to, jako by ji na Slovensku podmínečně propustili. Samozřejmě musí dodržovat pravidla, která tam mají,“ řekl rodinný příbuzný. Ten také potvrdil, že Mária si užila pohodové vánoční svátky na svobodě ve Španělsku.

„Nevím o tom, že by odjela na Slovensko, musí být ještě ve Španělsku. A podle mých informací tam zůstane, na Slovensko se nechce vrátit, ani když jí vyprší podmínka. Je tam už léta, má tam přátele, má tam práci,“ potvrdil známý. Těžko se jí divit, protože v zahraničí žije už mnoho let.

Mária Kukučová u soudu.

Luxusní život

Kráska je už téměř tři roky aktivní na sociálních sítích. Právě její internetový život je důkazem, že je opravdu svobodná. Modrooká Mária na sítích zveřejňuje fotografie z krásných pláží, kde pózuje v bikinách. Vypadá to, že její minulost fanouškům nevadí, ba naopak, komplimenty se jen hrnou. „Krásná blondýnka,“ píší její instapřátelé.

Kukučové se pomalu blíží konec jejího trestu. Bude si tak moci konečně naplno užívat luxusního života, který už evidentně začíná žít. „Za dva měsíce je to vlastně deset let, co se stala vražda. Všichni jsme tehdy byli v šoku. Do takové křehké dívky bychom to nikdy neřekli,“ shodují se lidé v Bošáci, odkud Maria pochází. Ve vesnici žijí její rodiče.

O dceři nemluví

„O své dceři skoro nemluví. Není jim to příjemné a to, co se stalo, je pro ně na celý život. Otec na Majce lpí odmalička. I po vraždě prý dceři věřil. Každopádně si myslím, že jim to na zdraví nepřidá,“ dodali sousedé. Většina blízkých je přesvědčena, že se Mária na Slovensko už nikdy natrvalo nevrátí.

„Byla tady málo, má tam zázemí, kamarády, nemyslím si, že by se vrátila domů. Pokud by přijela, tak možná jen na krátkou dovolenou,“ uzavřeli. Svobodná kráska se však musí ve Španělsku hodně snažit, protože jí bylo soudem nařízeno vyplatit odškodné pozůstalým dcerám Andrewa.

Částka činí téměř 200 tisíc eur. To je v přepočtu přes 5 milionů českých korun. Což není zrovna málo. Dcerám to život otce bohužel nevrátí, a pravděpodobně to právě pro ně nic moc neznamená. Blondýnka musí na svobodě pilně pracovat a dodržovat veškerá pravidla. Jedním z nich je, že prozatím nesmí opustit Španělsko.

