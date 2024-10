Externí autor 14. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

V seriálu Ranč U Zelené sedmy se Marian Beník objevil v dětské roli. Vypadalo to, že má našlápnuto stát se hvězdou, což se mu v jistém slova smyslu skutečně podařilo. Za rámeček si to ale nejspíš nedá. Po skončení seriálu se totiž vrhl do branže hanbatých filmů pro dospělé.

V seriálu o rodince z města, která se rozhodne vlivem okolností vyzkoušet život na venkově, je populární dodnes. V jedné z dětských rolí se objevil také Marian Beník, který si zahrál Štěpána Kudrnu.

Na konkurz do seriálu přišel prakticky hlavně z mladické nerozvážnosti spolu s kamarádem. Že bude mít štěstí a produkce si ho skutečně vybere, nejspíš původně ani neočekával.

„Vyzkoušet si filmování nás napadlo s kamarádem, když jsme viděli plakát na konkurz ve studiu, kde jsme tancovali. Vlastně to byl trochu hec, jenže ono to vyšlo. Sám jsem byl překvapený. A nakonec jsem nedaleko Zlína strávil před kamerou bezvadné prázdniny,” přiznal v jednom z rozhovorů podle webu Osobnosti.cz.

Dospívání před kamerou bylo náročné

Před kamerou strávil řádku let a prakticky před ní dospíval. Některé momenty během natáčení tak pro něj byly po psychické stránce pořádně náročné.

„Ve druhém pokračování mě dohnala puberta, takže jsem byl trochu nejistý, ale třetí už byla velká pohoda. Až na milostnou erotickou scénu u jezírka... na to jsem fakt připravený nebyl,” svěřil se Marian Beník.

V budoucnu se mu ale pravděpodobně stud podařilo překonat, protože to, co přišlo po skončení Ranče, by do něj nejspíš nikdo neřekl.

Začal točit hanbatá videa

Jak se podařilo vypátrat novinářům, mladý herec se totiž rozhodl zabrousit do trochu jiných vod filmového průmyslu a nechal se zlákat vidinou snadného výdělku v branži lechtivých filmů. K tomu mělo dojít v roce 2009.

Marian Beník natočil několik videí s homosexuální tématikou, ve kterých ukázal naprosto vše. Navíc to vypadalo, že si svou činnost před kamerou pořádně užívá. Všichni tak mohli kromě jeho urostlého těla obdivovat také jeho schopnosti milence.

Kolegové ze seriálu byli touto událostí velmi překvapení a někteří tomu nemohli ani uvěřit.

Dnes se pohybuje mimo obor

„To není možné, to není pravda. To mi k němu nepasuje. To musí být nějaký podvrh, nevěřím tomu. Byl to vždy bystrý a slušný chlapec,” neskrývala pro Blesk zděšení jeho seriálová babička v podání herečky Jany Štěpánkové.

Kvůli tomuto skandálu na něj navíc režiséři a filmové produkce zanevřely, protože nikdo nechtěl být spojován s filmy pro dospělé. Další nabídky na natáčení tak již Marian Beník nedostal.

Co se s ním stalo později, není úplně jasné. Protože má někdejší děstká hvězda z ostudy kabát, na veřejnosti se neukazuje a o svém soukromí toho na sebe na internetu příliš mnoho neřekne.

Z dostupných dat nicméně vyplývá, že vystudoval stavební fakultu v Ostravě. Zda se tomuto oboru ale věnuje, nebo dělá něco docela jiného, ale bohužel nevíme.

