Carole André a Kabir Bedi jsou známí jako dvojice ze seriálu Sandokan z roku 1976. Málokdo možná ale ví, že tihle dva se potkali ještě jednou, a sice ve filmu Černý korzár. Zatímco muži toužili po krásné Marianně, ženám se podlamovala kolena při pohledu na nebojácného Sandokana. Jak vypadají dnes?

Od uvedení seriálu do vysílání uplynulo už neuvěřitelných osmačtyřicet let. Za tu dobu se samozřejmě mnohé změnilo, včetně vizáže herců. Zub času se na ni nich nevyhnutelně podepsal. I přesto jsou ale oba dva hlavní představitelé stále charismatičtí a na ulici by se za nimi nejeden člověk otočil. A to určitě nejen z důvodu, že by v nich poznali své seriálové hrdiny.

Krásnou Mariannu si v roce 1976 zahrála dcera francouzské herečky a amerického podnikatele Carole André. Carole se z uměleckých důvodů rozhodla používat pro svou kariéru matčino příjmení.

Dillinger je mrtvý i Felliniho Satyrikon

Maminka v době, kdy Carole vyrůstala a dospívala, točila v Itálii, tudíž dívka prožila začátek svého života právě tam. Z toho důvodu i její první filmové počiny byly z Itálie. Tím úplně prvním byl italský western Tváří v tvář. Pár let nato spolupracovala se dvěma poněkud kontroverzními italskými režiséry. Prvním byl Marco Ferreri a jeho snímek Dillinger je mrtvý, druhý pak Federico Fellini a jeho Satyrikon.

Nutno podotknut, že pro oba výše zmíněné umělce se jednalo o vztyčné body v jejich kariérách. Fellini za kontroverzní film o nejrůznějších lidských úchylkách a těch nejskrytějších zákoutích mysli získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film.

Zdálo se, že Carole čeká hvězdná kariéra, nicméně hned po natáčení ji stihla krutá rána osudu. Její rodiče tragicky zahynuli a Carole se tak na chvíli z filmového světa stáhla. Se svou rodinou, která v tu dobu čítala partnera a malého synka se přestěhovala do Ameriky.

Zde se rozhodla vystudovat architekturu a bytový design. Pak následoval návrat do Itálie a její filmová kariéra pokračovala. Když se ohlédnete za její bohatou filmografií, televizním zpracováním i seriály, není to ovšem Sandokan, co bylo ji katapultoval mezi světové hvězdy. Tou osudovou rolí pro ni byla ta ve filmu Luchina Viscontiho, kde ve Smrti v Benátkách ztvárnila Esmeraldu. Díky tomuto počinu se Carole k Sandokanovi dostala.

Carole v sobě objevila také vášeň pro plavání, kdy se na to konto poté rozhodla pořádat i kurzy pro seniory. Dnes se ve filmech objevuje jen velmi sporadicky. Jejím momentálním zaměstnáním je práce ve filmových studiích Cinecitta, kde je ředitelkou marketingového oddělení.

Bedi má rád Česko a Česko má rádo Bediho

Herce Kabira Bediho asi netřeba více představovat. Letos, kdy už mu osmdesátka málem klepe na dveře, v sobě má stále tu jiskru v oku jako za mladých let, kdy se divačkám podlamovala kolena, jakmile se objevil v televizi coby neohrožený Sandokan.

Jeho ostře řezaná tvář s přibývajícími vráskami neztratila nic z toho, co měl i před téměř padesáti lety, když se Sandokan natáčel. To, že byl Sandokan v Československu tak oblíbený, mělo i jiné důvody než ty, že hlavní hrdina byl fešák. Kabir Bedi totiž nějakou dobu vyrůstal v opatrovnictví českého páru, když jeho matka musela v rámci mise pro OSN odcestovat z jeho rodné Indie.

Kabir Bedi dokonce i několikrát Česko navštívil osobně, jednou v rámci mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest a také jako host Show Jana Krause.

To, že je Bedi i téměř v osmdesáti letech stále fešák dokazuje i to, že po jeho boku stojí o třicet let mladší manželka. Už čtvrtá.

