Od uvedení filmu Discopříběh uplynulo už třicet pět let, ale vzpomenete si na blonďatou Evu? Její představitelce je už přes padesát, ale je stále přitažlivá. Přestože zazářila jako hvězda, na dráhu herečky se nedala, nevstoupila ani do světa modelingu, ač měla příležitost. Poznala, ale svět jiný.

Do pražských diskoték

Evu z Discopříběhu (1987), do které je zamilovaný kominický učeň Jirka (Rudolf Hrušínský nejml.) hrála Mariana Slováková, provdaná Konečná. Režisérovi Jaroslavu Soukupovi se žádná z českých dívek nezamlouvala, a tak uspořádal konkurz mezi modelkami na Slovensku.

Eva a Jiřík ve filmu Discopříběh

Režiséra zaujala Mariana, která se už předtím objevila ve videoklipu skupiny Elán a v dívčím časopise. Pozval ji do užšího výběru do Prahy, prošla úspěšně, a tak získala svou velkou a jedinou roli. Na natáčení vzpomíná ráda, prožila svou první lásku. Byla totiž zamilovaná do kluka, který četl „Jirkův“ scénář při čtených zkouškách.

Mariana (*19. května 1971) se narodila v Bratislavě, kde studovala střední ekonomickou školu. Po natáčení se vrátila na Slovensko. Přestože žádné nabídky na další velké filmové role nepřišly, uvažovala o studiu herectví, zlákat se ale nenechala. V roce 1989 dokonce odmítla nabídku modelingové agentury odjet spolu s Evou Herzigovou do Paříže a stát se modelkou. Dala přednost lásce, a místo toho se svým přítelem, slovenským fotografem bulharského původu emigrovala do Německa, poté se přestěhovali do Švýcarska.

Mariana Slováková dnes žije poklidným životem na Slovensku.

Do velkého světa

Po nějakých čtyřech letech se spolu rozešli a Mariana žila s bohatým Švýcarem. Nechtěl, aby studovala nebo chodila do práce a ona se tomu nebránila. Cestovali spolu po světě, byli až v Africe, plavili se po moři a navštívili mnoho ostrovů. Strávila s ním šest let a vzpomíná na tuto etapu svého života ráda, i když ani tento vztah nevydržel.

Po rozchodu se vrátila na rodné Slovensko a začala podnikat. V roce 1999 se seznámila s lékařem a v roce 2012 se za něho provdala. Mají spolu dceru Ninu a žijí v Bratislavě. Mariana dnes žije poklidným životem, užívá si rodinného života a hraje golf.

