Natálie Borůvková 22. 9. 2023 10:59 clock 3 minuty video

Mariánský příkop, nejhlubší propast na Zemi, se noří do hloubky přibližně 11 kilometrů. Sestup do nejnižších částí příkopu je často přirovnávaný k výpravě do vesmíru. Naposledy se tak zadařilo Victoru Vescovovi, který dosáhl 10,9 kilometru. Objevil něco šokujícího.

