Co se stane, když hodíte ocelovou kouli do Mariánského příkopu? Odpověď překvapí

Pohled z Mariánského příkopu, nejhlubšího místa v západním Pacifiku, 3d render ilustrace.

Pravděpodobně to nikdy nezkusíte, ale určitě je zajímavé vědět, co by se stalo s ocelovou koulí, kdybyste ji hodili na dno Mariánského příkopu, nejhlubšího místa na světě, kde je naměřená hloubka kolem 11 kilometrů. Ano, jasně, i zde působí gravitace, takže kulička klesne ke dnu, ale bude klesat pomalu, bržděná hustotou vody. Dna dosáhne asi za 12 minut a jen se trochu smrští. Ostatně oceli je na dně oceánu dost díky vrakům potopených lodí, včetně Titanicu.