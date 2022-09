Z Mariánského příkopu se začal ozývat záhadný zvuk. Poté něco napadlo sondu

Elena Velímská

Do nejhlubších hlubin těch nejhlubších oceánů se člověk bez pomoci těch nejnovějších technologií vypravit nemůže. Ale má je. A tak zkoumá a poznává. A to i samotné dno naší planety – Mariánský příkop. A tam někde zachytily přístroje zvláštní zvuk. Vábení neznámého živočicha? Nebo něco mechanického? Je to vzkaz nebo varování neznámých inteligentních tvorů, kterým ponuré studené prostředí vyhovuje? Posoudit můžete sami…

Přes sto padesát let zkoumání

V Mariánském příkopu v západním Pacifiku se nacházejí dvě nejhlubší místa naší planety. Sirena Deep leží v hloubce 10 809 metrů. Druhé dostalo jméno podle průzkumné lodi britského námořnictva HMS Challenger, která při plavbě kolem světa Mariánský příkop v roce 1875 objevila a jako první změřila jeho hloubku svým novým zařízením pro měření hloubek. Tak zaznamenala Challenger Deep, které je 11 000 metrů pod hladinou moře. Oceánský příkop sondami zkoumala a objev potvrdila HMS Challenger II v roce 1951. Od té doby byla do Mariánského příkopu vyslána nejedna expedice, která získala poznatky o podmínkách, prostředí, živých tvorech. A ti, na rozdíl od tlaku a podobných záležitostí, zůstávají i tak záhadou a moc se o nich neví.

Mariánští tvorové

Prozkoumat život v takových hloubkách a navíc v 2 500 kilometru dlouhém a 70 kilometrů širokém oceánském příkopu není snadné. Pokud jde o živé tvory, ví se, že tam navzdory tmě a vysokému tlaku vody existuje překvapivě rozmanitý život. Žijí tu mikroby, které se živí chemickými látkami jako metan a síra. Nejběžnějšími organismy jsou malé mořské okurky, amfipodi, xenofóry. V roce 2017 objevili vědci v hloubce 8 000 metrů neobvyklého růžového tvora, kterému říkají mariánský plž a také „křehkou“ rybu, která je nejspíš v této oblasti predátorem.

Avšak to je jen zlomek dosud objevených živočišných druhů. Život v Mariánském příkopu zkoumá Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). V roce 2003, když do příkopu spustil do hloubky 6 000 metrů své výzkumné plavidlo, proplul před kamerou více než deset metrů dlouhý podivný tvor. Nebyl to žralok, ani obří medúza či oliheň. Vědci jsou přesvědčeni, že v neskutečných hloubkách žijí neobjevení gigantičtí obři, jako megalódoni…

Záhadné zvuky, podivná událost

Při jednom z ponorů spustila jako obvykle NOAA do Mariánského příkopu svou výzkumnou sondu. Přístroj sbíral v nejnižším bodě Challenge údaje několik hodin. A pak najednou zachytil podivné záblesky, které byly, jak se vědci domnívali, luminiscencí mořských živočichů. Pak se ale něco nebo někdo pokusil prokousnout nebo proříznout ocelovou část plavidla. A kabel zkonstruovaný tak, aby ustál obrovský tlak a tíhu, to "něco" ohnulo. S velkým štěstím se výzkumnou sondu podařilo zachránit a dostat ze dna. Byla poškrábaná a značně poškozená. Videozáznam byl vymazán. Zachoval se jen krátký, zvukový. Po vyhodnocení škod došli věci k závěru, že žádné monstrum, ať žralok, obří oliheň či medúza nemůže zničit tak nákladný přístroj s pevným pláštěm. Aby udělalo byť jen trhlinu do sondy a začalo interagovat s přístroji sondy, muselo by porušit i pláště zařízení. Už před selháním přístrojů senzory zaznamenaly podivný vzrůstající „rámus“. Podobal se zvuku stroje, možná robota. Nebo živočicha? Vědci ho nedokázali blíže určit.

