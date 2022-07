Znetvořená Liesel: Nejkrásnější dceru Marie Terezie postihl krutý osud

Marie Alžběta Habsbursko-Lotrinská.

Foto: Creative Common, volné dílo

Pro ženy je krása velmi důležitá, a bylo tomu tak od pradávna. S některými ženami si však osud krutě zahrál. Možná že horší než naučit se žít jako objektivně ošklivý, je ošklivým se stát. A tento hrozný osud potkal dříve nejkrásnější dceru Marie Terezie, Marii Alžbětu, řečenou Lízu (Liesel) anebo „sličnou koketu“. Její krásu jí vzaly neštovice.

Marie Terezie byla naší nejvýznamnější ženskou panovnicí. Stejně jako její reformy, lidi zajímal i její soukromý život. Jak jsme měli možnost vidět díky televizní minisérii, Marie Terezie svého manžela, Štěpána Lotrinského, velmi milovala, i když byl jejich vztah velmi nevyrovnaný a kontroverzní, od samého počátku až do konce. Manželé spolu ale měli celkem 16 dětí, z nichž ale ne všechny přežily. Marie však byla ženou činu a pro každé ze svých dětí již měla vymyšlený a naplánovaný výhodný sňatek, který by pomohl udržet sílu rodu. V případě její nejkrásnější dcery Marie Alžběty se to zdálo jako velmi snadný úkol. Jenže nemilosrdně zasáhla ruka osudu.

Pinterest

Tragédie Marie Alžběty

Marie Alžběta byla již druhou svého jména, protože první dcera manželům zemřela ve věku pouhých tří let. Narodila se roku 1743. Marie byla velice krásná a své krásy si byla vědoma. Celé dny se fintila a trávila hodně času před zrcadlem, navíc se také naučila své krásné tváře využívat a zneužívat. Jenže nepočítala s tím, že ji život zničí neštovice, svého času příšerná epidemie, na kterou nebyl lék.

Marie Alžběta byla v pořadí šestým narozeným dítětem a číslo šest ji nepřineslo štěstí. Kromě své krásy byla tato dívka i velmi zábavná a společnost ji milovala. Jenže v pouhých 24 letech, kdy byla její krása na vrcholu, onemocněla neštovicemi i ona. Ač se jí povedlo nemoc přežít, měla znetvořený obličej jizvami, a nakonec se vůbec neprovdala. Ze všech nápadníků, z nichž si mohla před nemocí vybírat, nezůstal ani jeden a zohavená dívka zatrpkla a se zlomeným srdcem se stala abatyší v Innsbrucku.

Pinterest

Volila by raději smrt, ale to se nestalo

Marie Alžběta by raději na neštovice zřejmě zemřela, ale místo toho se musela se svou ztracenou krásou naučit žít. A život měla na svou dobu dlouhý, dožila se 65 let. Život ale nemohla žít v lásce, jak si vždy přála.

Z krásného a všemi milovaného vtipného dítěte se stala zatrpklou ženou. Jak by také ne, v dětství ji všichni obletovali, byla nezkrotná a vtipná. Její chůva s ní měla plné ruce práce, protože svéhlavá slečna se odmítala podřídit dvorské disciplíně. Navíc to nepotřebovala, její krása ji ve všem pomáhala. I proto se nevěnovala ani učení a vzdělávání, ale pouze módě a líčení. Měla před sebou skvělou budoucnost. Mužská srdce lámala jako na běžícím pásu, dokonce ji Marie Terezie překřtila na „sličnou koketu“. Jenže nakonec nejen že přebrala, protože žádný nápadník nebyl její matce dost dobrý, ale dokonce o svou krásu nenávratně přišla.

Na dokument o tom, jak moc se neštovic bála Marie Josefa, mladší sestra Marie Alžběty, která zemřela v 16 letech, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zatrpklá ošklivka se zjizvenou tváří

Neštovice poznamenaly rodinu Marie Terezie a Josefa hned několikrát. Josef přišel díky neštovicím o svou první i druhou manželku, a nakonec se jimi nakazila i Marie Terezie. Vše nasvědčovalo tomu, že i ona nemoci podlehne, ale nakonec se zázračně zotavila. Ne však její dvě dcery, z nichž mladší, Marie Josefa, zemřela.

Až Marie Alžběta utekla hrobníkovi z lopaty, její tvář pokrývaly hrozné jizvy a puchýře. Jako znetvořená ztratila veškeré naděje na sňatek, a naopak nápadníci se ji báli, až nakonec rodina její vdavky vzdala. Líza zahořkla, ale dál klevetila a šířila pomluvy, jako dělala ještě jako známá kráska. Dříve se však jednalo o vtípky, ale znetvořená žena se tak začala mstít svému okolí. Lidem kolem sebe ubližovala, protože nedokázala unést svou tragédii. Přitom, protože věděla, jak ošklivá je, svou tvář ráda vystavovala na společenských akcích, čímž společnost doslova děsila. Když nevyšel ani poslední sňatek rozhodla se znetvořená žena raději zaslíbit Bohu.

Zdroje:

edu.ceskatelevize.cz, moravskoslezsky.denik.cz, zoom.iprima.cz