Zvrhlý život Marie Antoinetty: Není divu, že ji lidé tak nenáviděli a nechali po

Marie Antoinetta nesnášela nudu.

Rakušanka, co drancuje francouzskou pokladnu, je závislá na hazardu a udržuje milenecký vztah se ženami. To se o Marii Antoinettě šeptalo na každém rohu. Není proto divu, že se jí začalo přezdívat „Madame Déficit“.

Francouzská královna měla mít dvě poslání. Rodit mužské dědice a v klidu sedět vedle svého manžela. Patnáctá dcera Marie Terezie však byla z jiného těsta. Milovala luxus, šperky, tanec a zábavu.

Už jako malá byla živá a bezstarostná. Zajímala se jen o hudbu a celé dny protančila. Trpěly tím její další znalosti. Marie Antonie Josefína Johana jen stěží počítala, uměla pár italských a francouzských slovíček a pravopis ji neříkal zhola nic. I přesto byla žádanou nevěstou. Nejdřív o ni projevil zájem ovdovělý Ludvík XV. Pak ale mladinkou Rakušanku přenechal svému následníkovi, vnukovi Ludvíkovi XVI.

Svatba v zastoupení se konala 19. dubna 1770 v augustiniánském kostele ve Vídni. Čtrnáctiletá Antonie se rozloučila s rodinou a na hranicích byla předána do rukou Francouzů. Tehdy určitě netušila, jak ji budou nenávidět.

Marie Antoinetta

Oficiální svatba se pak konala v zámecké kapli ve Versailles 16. března 1770. Přijala jméno Marie Antoinetta a stala se francouzskou korunní princeznou. Mladinká Marie si těžko zvykala na život na francouzském dvoře. Dvorní etiketa byla odlišná od té vídeňské a ani ve svých komnatách neměla soukromí.

Marie Antoinetta byla půvabná a ráda se smála.

Její denní režim byl naplánovaný z hodiny na hodinu. Palác se hemžil zvědavci a panovaly v něm otřesné hygienické podmínky. Jediným rozptýlením byla procházka po zahradách, lekce zpěvu a večerní zábava. V letech 1774 až 1777 se tak proslavila nechvalně známými eskapádami. Měla závodit na saních, v přestrojení se účastnit plesů, lovit v Boloňském lesíku nebo sledovat koňské dostihy.

Nudný manžel a pomluvy

Povaha vášnivé a krásné Marie Antoinetty byla na míle vzdálená manželově. Ludvík XVI. byl uzavřený a měl nezvyklý koníček. Zatímco jeho žena protancovávala střevíce na bujarých bálech, on si zalezl do dílny a tam vyráběl zámky nebo opracovával dřevo. Do postele uléhal kolem osmé a vstával za kuropění. Možná si uvědomoval, že s ním moc velká zábava není. Proto toleroval její pravidelné hraní karet, v nichž prohrávala obrovské sumy, nákupy šperků a šatů.

Rozdílný životní styl, ale také Ludvíkova fimóza, tedy zúžení periferní části předkožky, způsobila, že Marie Antonietta otěhotněla až 7 let po svatbě. Mezi tím se však šířily různé klepy a vznikaly pamflety o její erotické nevázanosti, necudnosti a četných milencích a milenkách. Její velkorysá a svobodná povaha vyvolávala ve Francouzích nenávist.

Poslední kapka

Poslední kapkou bylo, když si Marie Antoinetta koupila zámek Saint-Cloud, který chtěla nechat jako dědictví svým mladším dětem. U šlechty to však vzbudilo nevoli, jež se rozšířila po celé zemi. Do té doby bylo nemyslitelné, že by královna měla vlastní rezidenci nezávislou na králi. Vše, co udělala, bylo špatně. Když chtěla připravit pohoštění dětem chudých, lidé o ní říkali, že se vysmívá nuzákům. Navrhla-li, že by se mohlo v malém paláci ve Versailles vybudovat vesnická osada, šlechta to označila za pózu. Nezavděčila se ani, když začala nosit skromnější oděvy. Obviňovali ji, že pohrdá pravidly etikety na francouzském dvoře.



Jakmile se začala angažovat v politice s cílem vyřešit spolu s manželem finanční problémy Francie, byl její osud zpečetěn. Začala být označována jako „Madame Déficit“. Poddaní královnu vnímali jako bezstarostnou osobu, která se zajímá jen o své blaho a bohatství. Tato situace vedla přímo k Velké francouzské revoluci a její stětí gilotinou.

