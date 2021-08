Zvláštní příběh náhrdelníku Marie Antoinetty: Krásnou podvodnici čekal zlý osud

Marie Antoinetta

Foto: Shutterstock.com

V červnu roku 1786 Pařížané soucitně přihlíželi veřejnému výkonu trestu na mladé, sotva třicetileté ženě. Kat ji nejprve zbičoval a poté se jí pokusil vypálit na obě ramena znamení hanby. Ubohá žena sebou zmítala tak divoce, že se nestrefil a horké železo se dotklo její hrudi. Lidé odmítli uvěřit, že skutečně spáchala zločin, ze kterého ji královna obvinila.

Jeanne De La Motte se nazývala hraběnkou, ačkoli jí titul nepříslušel. Patřila ke zchudlé šlechtě, která hledala štěstí u královského dvora, protože její vekovská sídla se rozpadala a nebyly peníze na jejich opravu. Vztah s manželem Nicolasem mladá dáma udržovala velmi volný. Oba měli hromadu vedlejších poměrů a vzájemně se kvůli tomu nijak neobviňovali. Naopak, Nicolas byl rád, když se jeho manželce podařilo svést někoho významného - mocný milenec totiž představoval příjemný zdroj financí pro jejich rodinu.

Kardinál v pasti ženských půvabů

Do sítí půvabné Jeanne se zamotal i sám kardinál Louis de Rohan. Ten sice neměl u krále Ludvíka XVI. moc dobré očko, protože kritizoval jeho spojenectví s Rakouskem, stvrzené sňatkem s Marií Antoinettou, ale pocházel z jednoho z nejurozenějších rodů a byl bohatý. Opravdu bohatý.

Kardinál de RohanZdroj: Neznámý malíř, CREATIVE COMMONS / Public domain, C00, https://creativecommons.org/publicdomain/

Kardinál své milence ochotně vyplácel rentu a jejímu manželovi zajistil teplé místo v družině hraběte d’Artois. Ambiciózní Jeanne to nestačilo. Když jí její osobní sekretář Rétaux předvedl, jak věrně umí napodobit podpis Marie Antoinetty, vymyslela mazaný plán.

U dvora bylo známo, že se klenotník Charles Böhmer se svým obchodním partnerem Paulem Bassengem už dlouho neúspěšně snaží královně prodat diamantový náhrdelník v hodnotě 600 tisíc livrejů (dnes by to činilo asi 11 milionů EUR). Šperk zhotovili na objednávku Ludvíka XV., který ho chtěl věnovat své milence, ale zemřel dříve, než klenotníkům stihl zaplatit. Jeho nástupce Ludvík XVI. závazek svého děda nehodlal převzít a zamítavě se vyjádřila i jeho manželka, ačkoli diamanty milovala. Částku považovala za přemrštěnou i ona. Navíc ji pohoršovalo, že náhrdelník měl původně patřit nějaké konkubíně.

Dostaveníčko s domnělou královnou

Jeanne De La Motte věděla, že kardinál de Rohan by se rád vetřel do královniny přízně a odčinil své předchozí výroky o Rakousku. Namluvila mu, že Marie Antoinetta si ve skutečnosti na něj také myslí. Pokud se ale mají setkat, musí to proběhnout v naprosté tajnosti, aby král nepojal podezření.

Chudák kardinál dočista ztratil hlavu. Nechal se vylákat na noční dostaveníčko ve versailleských zahradách, kde ho čekala krásná dáma v bílých šatech a podala mu květinu jako znamení její náklonnosti. Uvěřil, že je to královna. Ve skutečnosti šlo o nevěstku, která byla Marii Antoinettě velmi podobná. Vytipoval ji Jeannin manžel Nicolas a k malému divadélku ji přesvědčil pod záminkou, že jde jen o nevinný žertík.

Od té chvíle Rohanovi přicházely od falešné královny milostné dopisy. V jednom z nich ho požádala, aby jejím jménem objednal vzácný náhrdelník a složil za ni první splátku. Král se to nesmí dozvědět, opět by si stěžoval, že jeho žena příliš utrácí.

Náhrdelník fuč, peníze nikde

Kardinál poslechl a klenotníci byli štěstím bez sebe. Dalších splátek se ale nedočkali. Napsali proto královně slušný dopis, ve kterém ji na dluh jemně upozornili a vyjádřili podiv nad tím, že ten nádherný diamantový skvost ještě nespatřili na jejím hrdle.

Marie Antoinetta vůbec netušila, která bije, a dopis ignorovala. Mezitím už Nicolas De La Motte stačil náhrdelník rozebrat a jednotlivé diamanty jeden po druhém rozprodat v Paříži.

Jeanne předpokládala, že Rohan jako ručitel se uvolí dluh za královnu splatit, aby aféru uchoval v tajnosti. Šeredně se přepočítala. Došlo totiž na osobní setkání královského páru s klenotníky a vzápětí byl předvolán i kardinál. Všechno prasklo a během veřejného procesu veškerá vina padla na hlavu prohnané Jeanne a jejího manžela.

Jeanne De La MotteZdroj: Profimedia.CZ

Drsný konec podvodnice

Zatímco Nicolas stihl uprchout do Anglie, samozvanou hraběnku čekalo zostuzení v podobě bičování a vypálení cejchů. Potom putovala do vězení, ze kterého se jí podařilo po roce uprchnout. K útěku jí zřejmě pomohli revolucionáři věřící v její nevinu. Francouzský lid totiž královnu podezíral, že ubohou Jeanne využila jako obětního beránka. Proces byl prý vykonstruovaný a měl zamaskovat královniny milostné pletky s kardinálem i její lačnost po nekřesťansky drahém šperku. Revoluce byla na spadnutí.

Jeanne De La Motte se ovšem ze svobody dlouho neradovala. Ve svých podvodech pokračovala i v Anglii, kde začala nový život. Při útěku před věřiteli vyskočila z okna v druhém patře, doufajíc, že její náraz do země zmírní přítomný strom. Nezmírnil. Jeanne svým zraněním po několika dnech podlehla. Zemřela ještě rok před popravou Marie Antoinetty ve svých 35 letech.

(Zdroje: https://headstuff.org/culture/jeanne-de-la-motte-noblewoman-con-artist/, https://www.history.com/news/marie-antoinette-diamond-necklace-affair-french-revolution, https://worldinparis.com/affair-of-the-diamond-necklace)