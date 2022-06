Jak by vypadala Marie Antoinetta jako moderní žena: Byla by krásná i dnes

Natálie Borůvková

Marie Antoinette

Foto: Victoria Viva / Shutterstock

Krásná a Francouzi nenáviděná dcera Marie Terezie, která před 229 lety skončila na gilotině. Marie Antoinetta žila a zemřela díky svému naprostému půvabu. Jak by ale vypadala dnes?

Ačkoliv se toho o kráse v její době nevědělo tolik, co dnes, byl přístup Marie Antoinetty k estetice těla a tváře přehnaný a plný luxusu. Doslova protipólem moderního přístupu dnešních francouzských žen laissez-faire. To však neznamená, že by její neochvějná oddanost marnivosti a pověstná přehnaná péče snad byly méně fascinující.

Pinterest

Když Marie Antoinetta poprvé přijela do Francie, psal se rok 1770 a jí bylo pouhých 14 let. Rakousko zaplatilo 400 000 livrů za její výbavu, která byla vyrobena v Paříži. Bylo to nezbytné, aby mladá princezna vypadala při představování bystrým dvořanům ve Versailles jako ze škatulky.

V den svého příjezdu do nové vlasti byla Marie Antoinetta oblečena do nádherných rakouských svatebních šatů. Jako symbolický akt zbavení se rakouských zvyků ve prospěch přijetí všeho francouzského však musela mladá princezna tyto krásné šaty svléknout. Marie Antoinetta byla vysvlečena do spodního prádla a znovu oblečena do francouzské módy, což ji podle popisu učinilo "tisíckrát půvabnější". Proměna, která následně provázela celý její život, právě začala.

Marie Antoinetta byla od přírody extrovert, ráda se bavila, měla vyřídilku, milovala hudbu a hazard a rozhodně nebyla typ, který by se bránil jakémukoliv luxusu. Ostatně, když se dostala na francouzský dvůr, mělo ho tam dostatek. Nechávala si česat obří a extravagantní paruky, drahé látky na šaty kupovala po kilech a šperky jí také nebyly cizí. Navíc ani nepatřila mezi ty nejsvatější. Holdovala mileneckým avantýrám a na svém sídle Malý Trianon pořádala akce, o kterých se začaly vyprávět legendy.

Jak by vypadala dnes?

Zdroj: Youtube

Rozhodně by byla prvoplánovou kráskou s plavými vlasy, výraznými oči a plnými rty. Něžným objektem opačného pohlaví nebo možná nezávislou ženou vamp. Vlasy jemně střiženými na mikádo s jedním odhaleným uchem by jistě vzbudily touhu v mnoha mužích jdoucích kolem. Módní ikonou byla ve své době a pravděpodobně by jí byla i dnes.

Zdroje:

www.youtube.com

www.britannica.com