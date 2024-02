O Anně Boleynové, druhé manželce Jindřicha VIII., historici tvrdí, že byla klíčovým hráčem anglické reformace a jednou z nejvlivnějších královen. Existovala však ještě jedna Boleynová, jež byla ve své době podobně mocná a přesvědčivá. Její sestra Marie.

Eric Ives, britský odborník na tudorovské období, o ní prohlásil, že to, co víme o jejím životě, by se vešlo na zadní stranu pohlednice. Netušíme datum jejího narození, místo posledního odpočinku, ani to, jak dlouho udržovala poměr s anglickým panovníkem.

Je však jisté, že měla obrovské osobní kouzlo, byla inteligentní a vzdělaná. Zároveň tyto zbraně dokázala skvěle použít.

Nemravná klisna

Marie se pravděpodobně narodila v roce 1499 do rodiny bohatého diplomata a dvořana Thomase Boleyna. Vyrůstala na zámku Hever, kde získala skvělý základ do života ve vysokých kruzích.

Chodila na hodiny aritmetiky, gramatiky, historie, čtení, psaní, tance, vyšívání, etikety, vedení domácnosti a hudby. Mezi její koníčky zároveň patřila lukostřelba, sokolnictví, jízda na koni, karty a šachy.

V jejích patnácti letech ji otec zajistil místo dvorní dámy u princezny Marie Tudorovny, čerstvé manželky francouzského krále Ludvíka XII., v Paříži. Po několika týdnech byla většina anglických dívek poslána zpět domů. Marii Boleynové ale bylo dovoleno zůstat. A to i poté, co panovnice ovdověla a Francii opustila.

Mladá slečna totiž Ludvíkova nástupce Františka I. doslova okouzlila. Dokonce o ní hovořil jako o „své anglické klisně”. Právě zde se rozšířila její pověst nemravné a vášnivé krásky, jež se jí držela i po roce 1519, kdy se stala součástí fraucimoru Kateřiny Aragonské.

Jen pár týdnů po návratu domů potkala bohatého šlechtice s konexemi, Sira Williama Careyeho, kterého si vzala. Na jejich svatbě byli přítomni všichni členové dvora, včetně královny a jejího manžela Jindřicha VIII. Právě zde si panovník Marie všiml a rozhodl se jí nadbíhat.

Marie Boleynová

Ačkoli jejich milenecký vztah nikdy nevzešel v širší známost, těžili z něj jak Mariin otec, tak její manžel. Jen díky Jindřichově zamilovanosti získali nové funkce, granty a dary.

Dlouho se z těchto privilegií ale netěšili. Po porodu druhého dítěte, o němž historici tvrdí, že vzešlo z panovníkova lože, začala Marie svého milence nudit. Měl totiž v hledáčku jinou kořist – Annu Boleynovou.

Ta se však z chyb své sestry poučila. Místo toho, aby se stala královou milenkou a potenciálně porodila dědice, který neměl žádný skutečný nárok na trůn, rozehrála odvážnou hru.

Zatímco Anna s králem reformovala zemi. Mariin první manžel umíral. Mladá vdova ale netruchlila dlouho. Zamilovala se do chudého vojáka Williama Stafforda a vzala si ho za muže. To však rozzuřilo její příbuzné. Vyčítají jí, že se vdala pod svou úroveň. Byla tak vyhnána ode dvora, což jí možná zachránilo život.

Jakmile sešla z očí, sešla také z mysli. Během celého procesu, jenž vyústil v popravu její sestry a bratra, si tak na ni nikdo nevzpomněl. Marie si tak mohla užívat relativního pohodlí až do roku 1543, kdy z neznámých příčin zemřela. Dožila se necelých čtyřiceti let.

