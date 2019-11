Marie Butina: Krásná agentka doplatila na typickou ruskou zálibu v alkoholu

Fyzická krása, inteligence a touha po dobrodružství. Marie Butina byla nesmírně vychytralá a kombinace těchto vlastností jí napomohla infiltrovat se do americké politiky.

Krutá Sibiř malou Marii Butinu zocelila pro ty nejtvrdší podmínky. Už v útlém věku se učila střílet z pušky, kořistí jí byla lesní zvěř. Ne, že by se v budoucnu stala vražedkyní, ale napomohlo jí to k činům s velmi specifickou kvalifikací.

Vystudovala pedagogiku, ale učitelkou se nestala. Místo toho si otevřela úspěšný řetězec prodejen nábytků. V nově započatém byznysu se ale neviděla a řetězec prodala. V roce 2011 si v Moskvě otevřela reklamní agenturu a začala se zajímat o aktivismus. Založila organizaci Právo nosit zbraně, skrze kterou chtěla prosadit legalizaci zbraní v Rusku. Boháči přispěchali se svými miliony a její projekt financovali. Kampaň se dostala až k senátorovi Alexandru Toršinovi, kterého velice zaujala, a nabídl Butině práci osobní asistentky.



O dva roky později padla do oka americkému republikánovi Paulu Ericksonovi, se kterým navázala vztah. Později mu prozradila, že by ráda zlepšila vztahy mezi oběma zeměmi. Erickson jí v roce 2016 těsně před americkými volbami zřídil studijní vízum do USA, Butina odletěla do Washingtonu a začala studovat mezinárodní vztahy.



Klasický život studenta zahrnuje přehršel večírků. Na dvou z nich opilá Butina náhodným studentům prozradila, že je v kontaktu s významnými členy ruské vlády. Ti informaci brali zcela vážně a Butinu nahlásili na policii.



Z vyšetřování se zjistilo, že se Butina chtěla infiltrovat do republikánské strany a podpořit prezidentskou kampaň Donalda Trumpa. Erickson jí poskytl seznam vlivných osob, díky kterým by s Trumpovou pomocí dokázala roztát ledy mezi USA a Ruskem. FBI se následně dostalo k elektronické korespondenci mezi Marií a Toršinem, což jejímu případu značně přitížilo. Kdyby jednala z vlastní iniciativy, dopadla by lépe. Toršin jí zadal úkol proniknout k Trumpovi. Toršina navíc podezřívali z toho, že Trumpovu prezidentskou kampaň finančně podporoval.





Vychytralá Maria si najala skvělého právníka, ten ji před soudem označil jako obyčejnou aktivistku, která se u ministerstva spravedlnosti zapomněla registrovat jako zahraniční lobbistka, o žádnou špionáž podle něj nešlo. Soud přivřel oči a poslal ji na 18 měsíců do vězení. S uplynutím trestu jí hrozí deportace do Ruska.