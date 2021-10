Krutá smrt Marie-Curie Sklodowské. Slepá v bolestech umírala na následky ozáření

Pierre a Marie Curie

Foto: Neznámý / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Není moc žen na světě, které by milovaly exaktní vědy, jako je fyzika nebo chemie. Pokud se ale právě některá z nich stane koníčkem až posedlostí, je to láska na celý život. A tak to bylo i u Marie Curie. Stala se totiž první osobou, která získala hned dvě Nobelovy ceny - za fyziku a později i za chemii. Bohužel se její objevy podepsaly i na jejím zdraví a zemřela na následky dlouhodobého vystavení těla radioaktivitě.