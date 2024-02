close info Profimedia / Profimedia

Jasmína Maurerová 23. 2. 2024

Legendární česká herečka Marie Drahokoupilová se vryla divákům do paměti filmy jako Svatba upírů, Past, Král Ubu nebo například Flirt se slečnou Stříbrnou z roku 1969. Nicméně v 80. letech se najednou vytratila. Odešla s manželem do Vídně a na obrazovky už se nevrátila. Co dělá dnes?

Největší slávu Marie Drahokoupilová zažívala v 70. letech, kdy se před kamerami potkala s takovými hereckými esy jako byli Waldemar Matuška, Ladislav Smoljak, Vladimír Menšík, Vladimír Ráž, Jan Skopeček či Ilja Prachař. Na festivalu v Karlových Varech se posléze seznámila s jistým Ervinem Neuhartem, který byl rakouským obchodním zástupcem. Ačkoliv její příběh může znít na první dobrou jako pohádka, která se proměnila ve skutečnost, podle jejích vlastních slov tomu tak vůbec nebylo. “Neplatí ani, že bych měla s každým krásný vztah. Třeba moje jediné manželství šťastné nebylo. Ervina jsem poznala v Karlových Varech, ale člověk se v cizině chová trochu jinak než doma, to je přirozené. A do Vídně mě za totality nepustili, dokud jsme nebyli manželé. Jaký skutečně je, jsem zjistila, až když jsem byla vdaná,” uvedla před pár lety v rozhovoru pro novinky.cz již s dalekým odstupem krásná Marie. Diagnostikovali jí svalovou atrofii Ačkoliv se mohla z Vídně do Prahy i přes “zavřené hranice” pravidelně vracet, protože neemigrovala, jen se provdala za Rakušáka, žádná sláva s hereckými nabídkami ji v Česku nečekala. “Samozřejmě jsem už ale nedostala žádnou velkou filmovou roli… Zato jsem byla dle „pověsti“ takzvaně za vodou,” popisuje svoji tehdejší profesní situaci Drahokoupilová. Herečka tak v podstatě svým “útěkem” do Vídně prakticky zmizela z povědomí. Odešla jak z filmové, tak z divadelní scény. I když se v devadesátých letech rozvedla a do Čech se vrátila, neznamenalo to návrat i před kamery. Tedy ne alespoň v takovém stylu, jak by to možná mnozí od herečky očekávali. Střihla si pár menších rolí v televizi i ve filmu, nicméně věnovala se především práci v rozhlase a dabingu. Web extra.cz uvedl, že podle jejích přátel se už do starých kolejí nechtěla vracet ani proto, že vážně onemocněla. Marie Drahokoupilové lékaři diagnostikovali svalovou atrofii, což znamená, že člověk pomalu ztrácí na svalové hmotě. I přes tuto nemoc je ale herečka nadále pozitivní. Má to tak prý odjakživa. “Je to prostředím, z kterého pocházím. Vždyť také odborníci říkají, že se povaha formuje v prvních pěti letech života. Vyrůstala jsem po válce, v období nedostatku, neměla jsem moc hraček, nevlastnili jsme auto, ale nic z toho nevadilo,” vzpomíná Drahokoupilová, kde se vzal její věčný optimismus. S Kačerem je rozdělil covid “Maminka nepracovala, to tak bývalo. Nepamatuju si, že bych slýchala hádky a křik. Spory, které rodiče jistě také měli, neřešili přede mnou. Všichni příbuzní a známí, kteří k nám přicházeli, měli dobrou náladu. Svět byl plný smíchu a porozumění,“ popisuje situaci herečka za svého dětství u ní doma. Nejhezčí vzpomínky má i přes nevydařené manželství na Vídeň a na své herecké kolegy, hlavně Pavla Landovského a Jana Kačera. S Kačerem se prý vídají dodnes, jedinou překážkou v udržování vztahů byla nedávná pandemie koronaviru, protože Drahkoupilová bydlí na Vinohradech a Kačer na Barrandově. “Honza je pořád úžasnej, nesmírně přemýšlivej typ člověka. Má v sobě takové tajemno. Když hovoří, musíte sledovat jeho myšlenky a hlavně to, co se skrývá za slovy,” vzpomíná s úsměvem na herce a kamaráda česká Sophia Loren. Zdroje: novinky.cz, extra.cz, svetzeny.cz Související články close Celebrity Dva roky bez Libuše Šafránkové: Je mi po ní smutno, říká režisér Jan Kačer gallery 5 close Celebrity Životní trauma Pavla Landovského: Přiznal se k usmrcení několika lidí gallery 5

