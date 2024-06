close info Facebook / video / Facebook / video

16. 6. 2024

Byla snem mnoha mužů, na svém vzestupu na pár let opustila záři reflektorů a vydala se za svou láskou do Vídně, protože pro krásnou a talentovanou herečku jsou láska, štěstí a radost v životě důležité. Víte, jaké měla lásky, co je pro ni štěstí? Ze kterém filmu si ji vybavíte?

O lásce Marie Drahokoupilová se narodila 12. června 1941 v Praze. Maminka jí chtěla dát jméno Magdalena, tatínek, stavební inženýr, zase Marie po své mamince. Pokřtěná je Marie, ale dohodli se, že jí budou říkat Madla. To už jí zůstalo. Jak vzpomíná, rodiče se vždycky na všem domluvili. Vládla u nich pohoda, láska a v rodině byla legrace. Díky tomu měla šťastné „přepychové" dětství, ačkoli během války i krátce po ní nebyly hračky, oblečení, peníze… Láskyplné porozumění si odnesla do života, a domov pro ni vždy znamenal šťastnou oázu klidu a bezpečí. Po své laskavé mamince zdědila půvab, ale i lásku k eleganci, ženskosti a přivedla ji také k divadlu. Paní Madla dle svého vyprávění jako holčička neměla ráda pohádky, proto jí maminka četla na dobrou noc z knih literárních velikánů. Čtenářkou klasické literatury se stala ve věku kolem deseti let. Přestože jí úplně nerozuměla, velmi ji ovlivnila. Zasela v ním semínko lásky k herectví. O štěstí Štěstěna jí v dětství nadělila kamarádku, jíž maminka byla nadšená ochotnice. S dětmi na osmiletce recitovala a začala s nimi hrát a semínko začalo klíčit. Herečka začala navštěvovat dramatický i rozhlasový kroužek a maminka ji v této lásce podporovala. Štěstí měla i na profesorku na jedenáctiletce, která své studenty vedla k recitaci – tehdy semínko začalo rašit. „Madla" také milovala medicínu a chtěla být lékařkou. Podala si přihlášku na lékařskou fakultu i na DAMU, kam se dělaly zkoušky dřív s tím, že když je neudělá, už to po druhé zkoušet nebude. Vzali ji. Jak vzpomíná, měla také štěstí na spolužáky, se kterými si rozuměla, a hlavně na výborné profesory, kteří jí pomohli poznat vhled do hloubky osobnosti, což je dle ní pro herce důležité. O filmu Již během studií hrála ve filmu Štěňata (1957), po ukončení školy dostala umístěnku do divadla v Kolíně, kde měla možnost (štěstí) ztvárnil velké role, které by na scénách pražských divadel nedostala. Za další štěstí, které jiní herci neměli, považuje také to, že po dvou sezonách získala angažmá v Praze. První bylo v divadle S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou). V 60. a 70. letech ji režiséři obsazovali do větších či menších rolí i bez konkurzů. Nicméně, některé filmy skončily v trezoru, stejně jako po pěti letech Flirt se slečnou Stříbrnou, kde upoutala hlavní rolí – tajemné a nedostupné krásky Lenky Stříbrné, ve kterém si zahrála po boku herců, kterých si vážila. Další snímek, který několik let „odpočíval", byla z politického hlediska neškodná hudební komedie Třicet panen a Pythagoras, v němž ztvárnila profesorku Vránovou. Dobytá srdce Okouzlující herečka jako studentka oslnila básníka, prozaika, dramatika a později spisovatele Pavla Kohouta, který pro ni jako její velký ctitel napsal hru Dvanáct. Dodnes jsou přátelé. Herečka se netají tím, že lásek měla víc. Jednou velkou byl i tehdy ještě neznámý Miroslav Plzák. Na první pohled se bezhlavě zamilovala do obchodního zástupce, atraktivního a zábavného Rakušana Ervina Neuharta, se kterým se seznámila na karlovarském festivalu. Provdala se za něho v devětatřiceti letech a odstěhovala se s ním do Vídně. Její Ervin nebyl princ na bílém koni, jak zjistila a po třináctiletém bezdětném manželství přišel rozvod. Po návratu domů se na divadelní prkna nevrátila, ale točila dál. Namluvila také postavy v řadě rozhlasových her, patří k naším nejlepším dabingovým herečkám. Ztvárnila na padesátku postav ve filmech a televizních inscenacích i seriálech. Zatím poslední rolí je dáma s jezevčíky v životopisném dramatu o osudu herečky Jiřiny Štěpničkové Past (2020). Pejsky má velmi ráda, sama měla čtyři jezevčíky, miluje zvířata, přírodu. Ke svému životu potřebuje milovat, zbožňovat a cítit štěstí. A nejde jen o lásku k mužům, či nějaké chvilkové okouzlení, kterému člověk propadne. Miluje Vídeň, kam se ráda vrací, raduje se z maličkostí, že má v životě štěstí na krásné lidi, herce, které poznala a prožila s nimi nádherné časy herectví. Žije a prožívá každý den. Milovat a radovat je dle optimistické herečky se smyslem pro humor Marie Drahokoupilové recept na krásné a šťastné (ne)stárnutí. Zdroje: www.denik.cz, www.mujrozhlas.cz, www.idnes.cz

