Vražedkyně novorozeňat Marie Fikáčková: Její motivace jsou dodnes nejasné

Nenáviděla děti, přesto se Marie Fikáčková stala sestrou v sušické porodnici. Bylo jí teprve 24 let, když do nemocnice vtrhla policie a zatkla ji za vraždy novorozeňat. Nebránila se, spolupracovala a ochotně předvedla, jak dětem ubližovala.

Proč zrovna děti, na to se po jejím vraždění snažil přijít každý. Psychologický profil nezmiňoval žádné velké trauma z dětství, Marii rodiči nebili a k obtěžování nedošlo. Její bratr měl sice násilnický charakter a občas si na sestře vylil zlost, to ovšem podle psychologa nezanechalo na Fikáčkové žádné následky.

Při výpovědi sama uvedla, že její touha týrat a zabíjet děti přišla s periodou: ,,Bití dětí jsem dělala v době, když jsem měla dostat menstruaci, anebo v průběhu menstruace, neboť mě rozčiloval pláč dětí, což ve mně vzbudilo úplnou nenávist k dětem.“

Špendlíkem do hlavičky

Fikáčková svou první vraždu spáchala pravděpodobně v roce 1957. Než se rozhodla usmrtit dítě, novorozeňata týrala. V tom pokračovala i další roky. Vše dělala velice důmyslně, aby na ní nikdy nepadla vina; modřin a zranění si personál všiml až na druhé směně, na které pracovala Mariina kolegyně a konkurentka na post vrchní sestry, a domníval se, že dítě bylo zraněno při přebalování nebo manipulací matky.

Do roku 1960 měla Fikáčková zabít 10 dětí, byla však usvědčena pouze ze dvou vražd. Při rekonstrukci se nebála důkladně popsat, jak týrání probíhalo a vše ochotně předvedla na panenkách.

„Holčička začala křičet, tak jsem ji asi čtyřikrát přivřenou pěstí udeřila do hlavy. To jsem provedla úmyslně, abych ji zabila,“ prozradila klidným hlasem šokovaným vyšetřovatelům. Během výslechu také věcně popsala, jaké to je mačkat dítěti hlavu: „Při stisknutí jsem cítila, jak se mi prsty boří do hlavičky, ale necítila jsem v tomto okamžiku žádné praskání lebečních kostí, pouze jsem cítila, že hlavičku mačkám a ta že povoluje. Po krátkém rozrušení jsem se uklidnila a pracovala jsem dále ve skládání plen na inspekční místnosti.“

Poprava Sušické bestie

Policie byla zalarmována 23. února, kdy po pitvě dvou holčiček doktoři jako příčinu smrti uvedli násilné chování. Obě holčičky nebyly starší než den. Dne 27. února byla Fikáčková zatčena na svém pracovišti, poutům se nebránila.

V říjnu stejného roku byla odsouzena k smrti. Oběšení proběhlo 13. dubna 1961 v pankrácké věznici. Stala se tak první ženou, která byla popravena za násilný čin.