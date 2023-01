Drobná blondýnka křičela. „To mi nemůžete udělat, jen to ne!” padla k nohám Marie Terezie. Ta si povzdechla a převrátila oči v sloup. „Říká se o něm, že je nevzdělaný hulvát a je ošklivý. Proč já?” Marie Karolína se podívala na matku se slzami v očích. „Protože můžeš změnit dějiny, drahá."

„Není to spravedlivé,” svěřila se své vychovatelce Charlotta, jak třináctému potomkovi Marie Terezie doma přezdívali. „Za prvé,” zvedla palec a řekla: „Matka se sama provdala s lásky. Za druhé, můj otec je docela fešák a za třetí, jsem opět jediná, co dědí po svých mrtvých sourozencích.” Pak zkřivila ústa do podkůvky.

„Jako by nestačilo, že jsem jméno získala jen díky tomu, že mé nebohé sestry zemřely. Stejně jako manžela!” zvolala a postavila se. „Kdyby Johanna Gabriela a Marie Josefa nepodlehly neštovicím, mohla jsem si možná muže vybrat sama. Navíc, víš co je divné?” Karolína se opřela o stůl, sklonila mírně hlavu a zabodla zkoumavý pohled do své kamarádky. „Marie Amálie je sice starší než ten příšerný Ferdinand, ale jen o pět let. Musím matku přesvědčit, že její sňatková politika je v mém případě naprosto špatný nápad,” usmála se nad svým plánem.

Marie Karolína Habsbursko-Lotrinská a její manželství

Marie Karolína Habsbursko-Lotrinská ale Marii Terezii nepřemluvila. Vládkyně potřebovala ve španělském králi spojence. Proto mu slíbila, že jeho synu Ferdinandovi, králi neapolskému a sicilskému, dá za manželku jednu ze svých dcer. Po smrti starších dětí padla volba na Charlottu.

Zdroj: Voľné dielo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=631837 Marie Karolína jako dítě

Půvabnou a inteligentní Karolínu tak odsoudila k životu po boku člověka, kterého nejen nikdy nemilovala, ale doslova se jí protivil. Ferdinand, jemuž se přezdívalo „král Nosatec” nebyl žádný krasavec, byl navíc hloupý a dětinský. Čas trávil nejraději na lovu nebo v loži svých milenek. Historikové ho popisují jako cholerického, vzpurného a urážlivého hulváta.

„Vím, že se zlobíš,” napsala jí matka po svatbě v roce 1768. „Zaměstnej svou mysl. To ti zabrání dělat nevhodné poznámky a vzdychat nad svým osudem.” Karolína si její slova vzala k srdci. Našla si novou zálibu. Začala vládnout.

Královna Charlotta

Postupně propustila neschopné úředníky, odvolala ministra Bernarda Tanucciho a místo něj dosadila okouzlujícího a charismatického anglického poradce Johna Actona. Zřídila Akademii věd, snížila vliv církve, zmodernizovala armádu a zdravotnickou péči. Svou novou roli milovala. Byla spokojená.

Zdroj: Autor: Angelica Kauffmann – http://www.repubblicanapoletana.it/sunto.htm, Voľné dielo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=988136 Marie Karolína s rodinou

Její politické nadšení vyhovovalo i Ferdinandovi, který pokračoval v popíjení, hraní hazardních her a vydržování milenek. Oba dva se vedle sebe postupně naučili žít. Do té míry, že Karolína během dvaceti let porodila osmnáct dětí. Předčila tím i nejslavnější matku Evropy Marii Terezii.

