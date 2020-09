Marie Reiterová: Nezletilá milenka Adolfa Hitlera doplatila na vztah s vůdcem

Hitler měl být vždy vnímán jako svobodný muž, který je oddán pouze své milované zemi. Žádná žena neměla narušit jeho jediný vztah, který měl pouze s německým lidem. Přesto prožil vůdce poměrně dost milostných románků. Věděli jste například, že měl poměr s teprve 16letou dívkou?

Marie Reiterová byla dcera úředníka sociálně demokratické strany a pracovala v obchodě s rodinným oblečením. S Hitlerem se seznámila v roce 1926. Zajímavostí je, že Hitlerovi bylo v té době 37 let. Jednadvacetiletý věkový rozdíl ale nikdo z nich neřešil. Už při jedné z prvních společných procházek Marie zjistila, jak moc krutý a bezohledný dokáže Adolf Hitler být. Když si myslel, že je to nutné, zbil svého psa, přestože o něm tvrdil, že bez něj nemůže žít.

Mladičké Marii prý Hitler říkal, že vypadá jako jeho matka. Měla prý její oči. Navrhl také, ať spolu navštíví její hrob, což měla být pro Marii velká pocta. S každou další schůzkou byla láska budoucího vůdce čím dál intenzivnější. Marii dokonce řekl, že chce, aby jednou byla jeho ženou a porodila mu blonďaté děti. Nasliboval ji, že budou spolu bydlet a prožívat krásný život. Později své sliby však mírnil tím, že na takové věci nemá čas myslet, neboť má před sebou důležitou životní misi, kterou musí dokončit. Zanedlouho odjel do Mnichova, odkud ji však stále posílal zamilované dopisy. Nicméně časem ji přestal úplně navštěvovat a mladé Marii se zhroutil svět. Přitom pomyslela na to nejhorší. Doma vzala šňůru na prádlo, jeden konec si uvázala kolem krku a druhý omotala kolem kliky u dveří. Sklouzla na podlahu a upadla do bezvědomí. Ze spárů smrti ji zachránil její švagr, který ji našel a zavolal pomoc.

Na vztah nacisty a mladičké dívenky se samozřejmě přišlo. Do stranické kanceláře dorazily anonymní dopisy o Hitlerově poměru s dívkou, která byla ještě nezletilá. Hitler tak Marii napsal, že už se nemohou stýkat, jelikož vztahem nechce „ohrozit úspěch strany“. Současně ji donutil jejich vztah popřít. Marie se zanedlouho vzpamatovala a v roce 1936 si mezi důstojníky SS našla manžela. Ten však o čtyři roky později zemřel. Hitlerova sestra Paula tvrdila, že právě Marie byla jediným člověkem, který mohl zabránit tomu, aby se z Hitlera stalo kruté monstrum. Bohužel se tak nestalo.

Další Hitlerovy milenky, Geli Raubalová a Eva Braunová, měly s Marií dvě společné věci. Všechny ženy dělil od nacistického vůdce velký věkový rozdíl. Geli byla o 19 let mladší, Eva Braunová dokonce o 23 let. Tento sklon randit s mnohem mladšími dívkami mohl zapříčinit Hitlerův otec, který rovněž upřednostňoval vztahy s velmi mladými ženami. Výrazně staršímu Hitlerovi se také líbilo, že může ještě nevyzrálé ženy lépe ovládat. Většinu jeho milenek spojoval také smutný fakt, pokusily se spáchat sebevraždu. Tři z nich zemřely.