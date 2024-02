Jasmína Maurerová 14. 2. 2024 21:38 clock 3 minuty gallery

V roce 2001 se legendární hlasatelce Marii Retkové otočil život vzhůru nohama. Když trávila čas na chalupě, v noci si odskočila na toaletu, kde ji čekal šok. Spustilo se jí takové krvácení, že nemohla ani vstát.

Naštěstí tam s ní ale byla její nevlastní dcera, které ji okamžitě odvezla do nemocnice a tím jí zachránila život.

Marie Retková byla na vrcholu své kariéry. Spolu s Alexandrem Hemalou a Marií Tomsovou patřili mezi top televizní hlasatele. Jenže to se tímto okamžikem změnilo. Po příjezdu do nemocnice lékaři Retkové diagnostikovali adenokarcinom děložního hrdla. Přitom populární hlasatelka byla měsíc předtím na vyšetření, kde jí dokonce udělali i cytologický stěr. A nic se nenašlo.

Retková měla přitom nádor v pokročilém stádiu. Lékaři ale uvádějí, že i přes pravidelné preventivní gynekologické prohlídky se tato skutečnost může naplnit. Cytologické vyšetření má omezenou citlivost, což potvrdil i profesor Jiří Sláma z Onkologického centra: „Falešná negativita cytologie je 15 až 40 procent. Je tedy zřejmé, a dokládá to i řada studií z Evropy i USA, že část žen, které chodí na pravidelné kontroly, může mít rakovinu děložního čípku kvůli neadekvátnímu vyhodnocení testu,“ píše se na webu tvguru.cz.

Loučila se se životem

Do té doby Retková uváděla a moderovala pořady na České televizi a asi ani ve snu by ji nenapadlo, že se něco takového stane. Navíc když docházela pravidelně k lékaři. Hlasatelka později uvedla, že nádor rostl směrem dozadu, a proto se k němu lékař při běžné prohlídce nedostal.

Marii Retkové bylo v tu dobu pětačtyřicet let a už se loučila se životem. „Myslela jsem si, že už je se vším konec. Úplně se vším,“ zavzpomínala v pořadu 13. komnata. Popsala, co se stalo v ten den, kdy se celý incident na chalupě odehrál: „Když druhý den přijel manžel s druhou dcerou na chalupu, uviděli v koupelně tu krvavou spoušť a nechápali. Okamžitě jeli za mnou. Následovalo sdělení diagnózy, operace a léčba.“

Babičkou před čtyřicítkou

Po celou dobu ji psychicky podporovala právě hlavně její rodina. Především děti a její o dvanáct let starší manžel, který je chirurg. S Petrem se poznali ještě v době, kdy byl vdovec. Jeho žena zahynula při tragické autonehodě a on byl na výchovu jejich společné dcery Alice sám. Té bylo v době matčiny smrti deset let. „Bylo mi třiadvacet a neměla potuchy, co dítě obnáší, jaká je to zodpovědnost. Brala jsem ji jako mladší kámošku a na ní bylo znát, jak vedle sebe potřebuje ženskou. Když se na to dívám zpětně, možná jsem to brala jako výzvu, že bych se uměla o rodinu postarat,“ popisuje Retková tehdejší události.

Spolu pak měli dcerku Magdalénu. Ta se na svět narodila přesně na Silvestra, ačkoliv měla Marie rodit už o čtrnáct dní dříve. „Tenkrát ještě nebyl ultrazvuk, tak se termín postupně posouval a já chtěla jít slavit. Každý den jsem chodila na kontrolu a paní doktorka na Silvestra rozhodla, že už bych měla v nemocnici zůstat. Odpoledne to přišlo a před dvanáctou hodinou jsem porodila Majdu,“ vzpomíná oblíbená hlasatelka, která se díky Petrově dceři Alici stala relativně brzy babičkou. Bylo jí teprve devětatřicet let.

Ačkoliv byl v roce 2005 post hlasatelů zrušen, Retková se z médií nevytratila. Uváděla pořady Barvy života a Čétéčko, působila v Rádiu Rio, Frekvence 1 a dodnes moderuje na Českém rozhlase Dvojka.

A jak dnes Marie Retková vypadá? Svůj milý a krásný úsměv neztratila:

close info Profimedia zoom_in Bývalá hlasatelka Marie Retková

Zdroje: tvguru.cz, novinky.cz, blesk.cz