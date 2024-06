Než je programová změna v podobě reklam od pultíků odvála, byli hlasatelé a hlasatelky svého času celebritami českých televizních kanálů. Mezi nimi byla i krásná nevěsta z úvodní fotky, držitelka třech cen TýTý. Nedávno oslavila šedesáté osmé narozeniny a dnes má daleko více času užívat si života.

Sympatická a oblíbená

Místem jejího narození je Praha, kde přišla na svět 8. června 1956. Vystudovala Fakultu žurnalistiky a v roce 1977 ještě jako studentka nastoupila do tehdejší Československé (později Česká televize), kde uváděla pořady. Jako další hlasatelé se stala členem našich domácností, na které mnozí dosud rádi vzpomínají. Třech cen TýTý (1998-2000), které se udělovaly na základě hlasování diváků, si nesmírně váží. Poté, kdy byl post hlasatelů zrušen (2005), moderovala nějaký čas televizní magazín Barvy života.

Když vyměnila televizní studia za rozhlasová (ač s rozhlasem spolupracovala už během působení v televizi), začala pracovat nejdříve pro tehdy velmi úspěšné soukromé celoplošné rádio Dámský klub Frekvence 1. Kromě společenských akcí uváděla na Českém rozhlase Dvojka (dříve Praha) pořad Host do domu, následně magazín Dopoledne s Dvojkou. V současné době je jednou z moderátorů Nočního Mikrofóra, kteří si v poutavých rozhovorech povídají se zajímavými hosty.

13. komnata

Krásná nevěsta z obrázku si před třiadvaceti lety prošla svou třináctou komnatou v podobě pokročilé rakoviny děložního čípku. Se svým těžkým obdobím se svěřila ve stejnojmenném pořadu (2008), aby tak pomohla ženám poprat se stejným osudem, na toto téma pořádala besedy. Tehdy, ačkoli preventivní prohlídky u svého ženského lékaře nezanedbávala, nádor v ní bujel v místě, kde ho cytologické vyšetření neodhalilo. S masivním krvácením ji celkem včas našla v noci její nevlastní dcera Alice (*1969), která ji okamžitě odvezla do nemocnice. Následkem velké ztráty krve by zcela jistě zkolabovala a nejspíš zemřela.

Následovalo vyšetření, operace, radioterapie, léčba… Oblíbená hlasatelka musela o svůj život bojovat i sama vírou v uzdravení. Prošla si svým, jak se říká, a velkou oporou jí byla rodina a přátelé. Po otevření své komnaty o dva roky později uvedla také 13. komnatu své kamarádky, též známé hlasatelky Marie Tomsové, která se musela vyrovnat se ztrátou miminka. Před dvěma lety pak také svého dlouholetého přítele Aleše Cibulky, který se potýkal se syndromem vyhoření. Ti spolu, ač už jen svými hlasy, zpestřili krátkými vstupy sledování pořadů televize Barrandov, jimiž chtěl programový ředitel oživit post televizních hlasatelů.

Pohled do soukromí

Svatební šaty si oblékla, aby řekla své ano lékaři – chirurgovi Petrovi. Seznámil je její bratr, oční lékař, když jí bylo dvacet tři let. Tehdy měla „vážnou známost“, jak říkaly naše babičky, ale zamilovala se do něho na první pohled. Sice měla ze vztahu trošku obavy, protože je její manžel, se kterým je přes čtyřicet let, o dvanáct let starší. Tehdy byl vdovec s devítiletou dcerou, kterou bere jako svou vlastní. V roce 1982 jí krátce před půlnocí dala sestřičku, když přivedla na svět dceru Magdalénu.

Dnes má bývalá optimistická televizní hlasatelka daleko více času na své koníčky a rodinu. Miluje literaturu a vážnou hudbu, ale hlavně sport. Číslem jedna je basketbal, druhým tenis. Se svým manželem jezdí na kole, na výlety a dlouhé procházky, hlavně na chalupě na Šumavě. Je čtyřnásobnou babičkou. Celá rodina má krásné vztahy, dnes si spíš užívá jako babička dva mladší vnoučky, syny své dcery Majdy, dvanáctiletého Matěje a devítiletého Ondřeje.

Váží si krásného života, který má a za který je vděčná, navzdory tomu, že musela polknout hořké pilukly. Její jméno je, jak nejspíš tušíte, Marie Retková.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Na fotografii je na pravidelném charitativním tenisovém turnaji VIP osobností „Memoriál strýčka Jedličky“, který se letos konal 25. května.

Zdroje: www.vlasta.cz, www.super.cz, www.denik.cz